El Ayuntamiento celebra la tercera semifinal del Concurso Nacional de Salmorejo en la Feria Sabor a Córdoba

Celebración de la tercera semifinal del I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, en el marco de la Feria Sabor a Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este viernes la tercera semifinal del I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, una cita más especial si cabe dado que se ha desarrollado en la propia ciudad, en el marco de la Feria Sabor a Córdoba que tiene lugar hasta el domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).

Según ha informado el Consistorio, los cuatro clasificados para participar en la semifinal han sido Aitor Corrales, del Asador El Corral y Las Mereras Catering (Córdoba), quien ha presentado un salmorejo espumoso con canoli de bacalao; Luis Contreras, de Japanish (Lucena), quien ha elaborado un salmorejo atemporal de tomate y membrillo con atún zuke; Zarwal Radouane, de CRV Bar (Córdoba), con su salmorejo andalusí, y la Escuela Superior de Hostelería de Córdoba, con su propuesta de salmorejo en dos tiempos. El ganador ha sido Zarwal Radouane.

Esta tercera semifinal viene precedida de dos anteriores celebradas una, en la feria gastronómica 'Auténtica', de Sevilla, el 15 de septiembre, y otra, en San Sebastián Gastronómika, el 6 de octubre. Por delante queda una cuarta semifinal, el 19 de noviembre en el Mercado de Vallehermoso de Madrid, antes de la fase final, que se ha previsto en enero del año 2027 en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha agradecido a todos los participantes "su empeño y buen hacer por mantener la tradición y la esencia de nuestro salmorejo, que está demostrando que aún tiene mucho recorrido" y ha apuntado que con esta iniciativa "se rinde homenaje y damos el lugar que se merece a este plato tan nuestro y tan característico de nuestra idiosincrasia como ciudad, con un papel protagonista como embajador turístico de Córdoba".

El I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, que tiene al chef cordobés con tres Estrellas Michelín Paco Morales como abanderado, se presenta con la finalidad de promover, difundir y reconocer la elaboración del salmorejo cordobés como emblema de la gastronomía cordobesa, poniendo en valor la tradición gastronómica de la ciudad y el uso de ingredientes con la calidad que aportan las denominaciones de origen.