El Ayuntamiento de Córdoba incorpora marcas viales para moderar la velocidad de vehículos y mejorar la seguridad vial

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha llevado a cabo actuaciones de señalización horizontal mediante marcas viales conocidas como 'dientes de dragón' en la calle Cantueso y en la calle Huerta de Hierro, y ha finalizado los trabajos de ejecución de la rotonda en la glorieta de la Castilleja.

Según ha informado el Consistorio, estas marcas viales generan la sensación visual de estrechamiento de la calzada y contribuyen a reducir la velocidad al aproximarse al tramo señalizado y extremar la precaución. En concreto, la Delegación de Movilidad ha optado por reorganizar el espacio disponible en la calle Cantueso, dejando un único carril de circulación y habilitando el resto de la calzada para el estacionamiento de vehículos. Asimismo, en dicha vía se han sustituido las señales de ceda el paso por señales de stop, con el propósito de reforzar la seguridad en las intersecciones.

Las intervenciones responden a las demandas trasladadas por los vecinos de la zona norte de la ciudad en conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, así como a través de la Asociación de Vecinos El Brillante. En el caso de la calle Cantueso, se habían detectado varios puntos en los que los vehículos circulaban a una velocidad elevada, por lo que se han adoptado medidas dirigidas a mejorar la seguridad vial.

Estas intervenciones se enmarcan en el plan de actuaciones de la Delegación de Movilidad para mejorar la señalización que contribuya a moderar la velocidad de los vehículos y a favorecer una circulación más segura.