El Ayuntamiento de Córdoba instala un paso de peatones semaforizado para mejorar acceso al Figueroa desde la Ronda Norte

El Ayuntamiento de Córdoba instala un paso de peatones semaforizado provisional en la glorieta de Turruñuelos, en el marco de las obras que se ejecutan en la Ronda Norte, para facilitar un nuevo acceso peatonal al Parque Figueroa y mejorar la seguridad. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un paso de peatones semaforizado provisional en la glorieta de Turruñuelos, en el marco de las obras que se ejecutan en la Ronda Norte, para facilitar un nuevo acceso peatonal al Parque Figueroa y mejorar la seguridad de los peatones que transitan entre esta zona y el Hipercor.

Según ha informado el Consistorio, la actuación contempla la instalación de dos semáforos con activación a demanda, que han tenido que ser conectados con el sistema de cámaras de tráfico existente en la rotonda, mediante una canalización de aproximadamente 80 metros.

Por su parte, la Delegación de Infraestructuras ha ejecutado la obra civil, que incluye la consolidación, ampliación y asfaltado de la rampa que venía utilizándose indebidamente para acceder a la zona ajardinada frente a Hipercor, y que se asegurará con una barandilla. Asimismo, la actuación se completa con la incorporación de elementos de seguridad de hormigón para reconducir el tránsito peatonal y delimitar el acceso, reforzando la seguridad de los peatones.

Con esta intervención, el Ayuntamiento atiende una demanda vecinal y mejora las condiciones de acceso peatonal al Parque Figueroa, mientras continúa la tramitación administrativa necesaria para la futura ejecución de la pasarela prevista para este entorno.