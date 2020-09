El Ayuntamiento de Córdoba pone en carga más de 4,6 millones de euros para gastos sociales

CÓRDOBA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha informado de que este martes ha firmado el decreto que permite poner en carga 4,65 millones de euros para gastos sociales, con el objetivo de hacer frente a ayudas económico familiares, de alquiler social y equipos de protección y material que necesitan en la Delegación de Servicios Sociales.

En una rueda de prensa junto al delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), el regidor ha explicado además que se va a preparar la propuesta para elevar a Pleno de 1,6 millones de euros destinados a vehículos para Aucorsa, Sadeco y Policía Local, al tiempo que se lanzará un plan de rescate para Aucorsa por 2,5 millones de euros por "la sostenibilidad y financiación" de la empresa y un millón de euros para Sadeco por los gastos de desinfección.

Al hilo, Bellido ha valorado el anuncio del Gobierno sobre "el nuevo real decreto urgente donde se van a recoger las medidas de mínimos en las que todos estamos de acuerdo y son imprescindibles aprobarlas de forma inmediata para todos los ayuntamientos", de modo que "el Ejecutivo acierta al rectificar", como al "dejar sin efecto la regla de gasto para 2020".

En este caso, ha comentado que "el Ayuntamiento tenía un incumplimiento de la regla y hay un plan económico financiero en vigor", por lo que "ya está liberado del compromiso y no hay que cumplir la regla, ni el plan financiero", en un escenario en el que "los ingresos van a bajar y los gastos van a subir". Como ejemplo, ha citado que hay una proyección de "unos diez millones de euros de pérdida de recaudación este año".

Por otra parte, el primer edil ha destacado que "está todo preparado" para llevar a Pleno este mismo mes el expediente de las inversiones financieramente sostenibles, con "cerca de 17 millones de euros", de los que unos 10,5 millones son para las propias inversiones y los otros 6,5 son para amortizar deuda, de cara a estar "más desahogados".

Aún con todo, Bellido ha avisado que "quedan deberes por hacer, que son irrenunciables para los ayuntamientos", como el hecho de abordar entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una comisión con todos los partidos en la que tratar el fondo de transporte público, que partía de 275 millones de euros ampliables a 400, aunque "en la FEMP se pedían 500 millones de euros", entre otros aspectos.

Según ha precisado, la cifra de viajeros en Aucorsa se sitúa entre el 66 y 70% y el déficit será de un 40 o 50% superior en el cómputo del año, a la vez que "no se prevé que se acelere la recuperación en 2021", por lo que pide "por justicia" que los fondos del Gobierno se incrementen este año al tener que prestar el cien por cien del servicio y con "desigualdad de trato", mencionando la reducción de servicios en Renfe.

Igualmente, ha reclamado liberar los remanentes "de forma excepcional" los dos próximos años para programas de gastos, como el plan de choque de la ciudad, para incrementar ayudas sociales y a empresas y la compra de materiales de protección. Y es que, "la financiación de los consistorios va a ser muy dura en los próximos dos años", ha advertido.

También, ha defendido que "es irrenunciable una ayuda extraordinaria para los ayuntamientos y, en particular, para los consistorios que no tienen remanentes", por "cuestión de solidaridad". En definitiva, Bellido ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer", a lo que ha agregado que "en Córdoba la situación ahora no es alarmante" y se dispone de "un colchón de año y medio o dos años, pero si no hay ayudas extraordinarias el colchón se irá consumiendo", ha apuntado.