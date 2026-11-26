Actividad del Ayuntamiento de Granada en el colegio Divino Maestro. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este jueves el colegio Divino Maestro para participar en una actividad de sensibilización dirigida a acercar a los escolares el trabajo que realizan los servicios de limpieza viaria para mantener el Albaicín en las mejores condiciones y preservar este barrio.

La jornada ha contado con la participación de dos profesionales del servicio de limpieza que han compartido con el alumnado su experiencia en las calles del barrio, explicando las tareas que desempeñan diariamente, los medios humanos y técnicos que necesitan y las particularidades de trabajar en este entorno histórico.

En ese sentido, la actividad busca poner de manifiesto cómo actos como realizar una pintada o ensuciar una calle obligan a movilizar recursos públicos, personal y medios técnicos para recuperar espacios que podrían mantenerse en buenas condiciones.

"Queremos que los niños y niñas conozcan el esfuerzo que realizan cada día los trabajadores del servicio de limpieza para cuidar el barrio en el que viven y estudian", ha señalado la regidora.

Este programa educativo se enmarca en el refuerzo que el Ayuntamiento ha realizado de los servicios municipales de limpieza en el Albaicín, que cuenta desde mediados de octubre con una tercera brigada antipintadas que actúa específicamente en este barrio.

Esta unidad trabaja en la eliminación de todas esas micropintadas que aparecen de forma dispersa en fachadas, tanto de titularidad pública como privada, con el objetivo de ofrecer una respuesta más especializada y continuada a un problema que afecta especialmente a la imagen de los espacios históricos.

Esta tercera brigada da continuidad al trabajo iniciado con las otras dos brigadas de limpieza de pintadas puestas en marcha en enero, que han intervenido ya en zonas como San Lázaro, Boquerón y el Bajo Albaicín, incluida la calle Elvira, alcanzando una media aproximada de 1.000 pintadas eliminadas al mes.

Durante la jornada, se han trasladado al entorno del colegio dos vehículos utilizados habitualmente en las labores de limpieza.

La actividad también ha contado con un taller de elaboración de marcapáginas inspirados en la llave naranja del logotipo de Granada Capital Europea de la Cultura 2031 y con la escritura de mensajes relacionados con el compromiso de los más pequeños para el cuidado del patrimonio.