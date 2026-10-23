El Ayuntamiento de Granada pone en marcha dos programas para jóvenes de formación digital y oportunidades laborales

El concejal portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes dos iniciativas para mejorar las competencias y las oportunidades de acceso al empleo de la ciudadanía: el programa de formación digital 'Aprende Volando' y el proyecto europeo de movilidad 'Granada FP Share+'.

Ambos programas, coordinados desde el ámbito municipal de Empleo, permiten ampliar la oferta formativa en dos áreas estratégicas: el desarrollo de habilidades digitales para desenvolverse con autonomía y seguridad en la vida cotidiana y el acceso del alumnado de Formación Profesional a experiencias prácticas en empresas de otros países europeos.

"La formación es una herramienta fundamental para abrir oportunidades, mejorar la empleabilidad y facilitar que las personas puedan afrontar los cambios del mercado laboral", ha valorado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

Así, por un lado, la segunda convocatoria de 'Aprende Volando' está dirigida a personas mayores de 18 años y ofrece cursos presenciales gratuitos de diez horas, organizados en diferentes itinerarios temáticos con un catálogo que incluye más de cien propuestas formativas orientadas a facilitar el uso de herramientas digitales en el ámbito personal, profesional y empresarial.

Entre las materias previstas figuran la inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana y al negocio, la firma electrónica, la búsqueda de empleo, el emprendimiento digital, el marketing personal, la comunicación y la seguridad en Internet, la protección de menores en el entorno digital y la gestión de la carpeta ciudadana, entre otras.

La primera edición, desarrollada durante el primer semestre de 2026, permitió impartir ocho cursos en los que participaron 85 personas (51 mujeres y 34 hombres). El 59 % del alumnado tenía más de 45 años y el 60 % presentaba un nivel educativo bajo; unos datos que ponen de manifiesto la importancia de acercar estas competencias a colectivos que pueden encontrar mayores dificultades para desenvolverse en entornos digitales.

"La digitalización debe ser una oportunidad para todos, no una barrera. Es importante que cualquier persona pueda aprender a realizar gestiones electrónicas, utilizar herramientas de inteligencia artificial o navegar por internet con seguridad, independientemente de su edad o de su nivel previo de conocimientos", ha subrayado Saavedra.

Los cursos de esta segunda convocatoria se desarrollarán hasta marzo de 2027 en el Centro Municipal de Formación para el Empleo Norte 'Las Parcelas', en la calle Fray Juan Sánchez Cotán; el Centro Municipal de Formación para el Empleo del Zaidín, en calle Santa Rosalía; y el Centro Municipal de Iniciativas Empresariales, en calle Ismail.

La flexibilidad del programa permitirá adaptar fechas, horarios, espacios e itinerarios a las necesidades de los distintos colectivos y, al término del programa, el alumnado recibirá la acreditación correspondiente de la Agencia Digital de Andalucía.

El catálogo completo de cursos, el calendario y el procedimiento de inscripción se publicará próximamente en la web municipal de Empleo (www.empleo.granada.org).

'GRANADA FP SHARE+ VII' CON PRÁCTICAS EN EUROPA

El otro programa aprobado es 'Granada FP Share+', proyecto de movilidad europea que celebra ya su séptima edición y que, con una subvención de 165.156 euros, permitirá que durante los próximos quince meses 30 estudiantes de Formación Profesional Básica y de Grado Medio de los centros adheridos al consorcio puedan realizar prácticas profesionales no laborales en países de la Unión Europea.

Según ha explicado Saavedra, el proyecto facilita al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en entornos profesionales internacionales. Así, las estancias se acompañan de una preparación previa en competencias lingüísticas, personales y profesionales con el objetivo de facilitar la adaptación a los destinos y aprovechar al máximo la experiencia.

En el curso 2025-2026 el programa desarrolló 65 movilidades: 60 de estudiantes y cinco de personal docente, procedentes de alguno de los 15 centros educativos que integran el consorcio Granada FP Share+. De los 60 estudiantes participantes, 32 eran mujeres y 28 hombres y el 15% pertenecía al colectivo de personas con menos oportunidades por dificultades formativas o por presentar alguna discapacidad.

Las estancias, de entre dos semanas y tres meses, se desarrollaron en Italia, Portugal y Alemania. El alumnado realizó prácticas vinculadas a una amplia variedad de especialidades, desde carpintería y mantenimiento de vehículos hasta informática, electricidad, farmacia, cuidados auxiliares de enfermería, laboratorio, atención a personas en situación de dependencia, gestión administrativa, actividades comerciales e instalaciones de telecomunicaciones, entre otras.

El programa contempla también movilidades de aprendizaje por observación para el profesorado. En la edición anterior, cinco docentes realizaron estancias de una semana en centros educativos de Italia y Lituania para intercambiar experiencias y conocer nuevas metodologías de trabajo.

Saavedra ha destacado que "la movilidad europea permite que nuestros estudiantes completen su formación en un contexto real de trabajo, conozcan otras formas de organización y desarrollen competencias personales y profesionales que pueden resultar decisivas en su futuro laboral": "Es una experiencia que suma conocimientos, autonomía y confianza".

La gestión del proyecto incluye la difusión de las convocatorias en los centros educativos, la selección de participantes, la preparación previa, la organización de los desplazamientos y las estancias, así como el seguimiento y la evaluación de las prácticas. El Ayuntamiento desarrolla estas tareas en colaboración con los centros docentes, con la intermediación de empresas en destino y con la financiación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

La valoración de las experiencias anteriores refleja que el alumnado considera las movilidades positivas o muy positivas. Según los datos del programa, alrededor del 80% de los participantes ha continuado posteriormente estudios superiores, mientras que buena parte del resto ha accedido al mercado laboral tras su experiencia Erasmus+, tanto en España como en algunos de los países de destino.

Además, ha apuntado Saavedra, en 2025 estudiantes de los centros del consorcio que participaron en movilidades internacionales fueron designados 'Embajadores de Granada por la Capitalidad Cultural', vinculando su experiencia europea con la proyección de la ciudad y su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.