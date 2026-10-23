El Ayuntamiento de Granada refuerza la prevención del acoso escolar en las aulas con lectura y educación en valores

Archivo - Imagen de recurso de adolescentes. - PABLO BLÁZQUEZ / SAVE THE CHILDREN - Archivo

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada refuerza su apuesta por la prevención del acoso escolar mediante un proyecto incluido en la Programación Educativa Municipal que utiliza la lectura, la reflexión y el diálogo como herramientas para mejorar la convivencia en los centros docentes.

Así lo ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, quien ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno Local de la realización de este programa con el que el Ayuntamiento busca abordar el acoso escolar desde la educación y la prevención, implicando tanto al alumnado como al profesorado.

"No podemos normalizar ninguna forma de acoso ni permitir que un niño o una niña se sienta solo ante una situación de violencia o exclusión. La educación es una herramienta fundamental para prevenir estas conductas, aprender a reconocerlas y fomentar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la convivencia", ha señalado.

Saavedra ha subrayado que el objetivo del programa va más allá de identificar y combatir el 'bullying': "Queremos que los escolares aprendan a ponerse en el lugar de los demás, a resolver los conflictos mediante el diálogo y a respetar las diferencias. La lectura permite acercarse a otras realidades, comprender cómo se sienten quienes sufren acoso y reflexionar sobre la responsabilidad que cada persona tiene a la hora de construir un entorno seguro e inclusivo".

DOS NOVELAS PARA REFLEXIONAR SOBRE EL ACOSO Y SUS CONSECUENCIAS

El proyecto adapta los contenidos a las diferentes edades mediante dos obras literarias. Para Educación Primaria, se ha seleccionado 'El problema de Aroa' de Juan Carlos García González, con guía de lectura de José Luis Abraham López e ilustraciones de Carmen Peralta. La novela narra el encuentro entre Aroa, una joven inmigrante de 13 años, y Diego, dos personajes cuyas experiencias les llevan a afrontar sus prejuicios y a aprender valores como la valentía, la humildad y el cariño.

El libro se acompaña de una guía didáctica que incluye ejercicios de comprensión lectora, preguntas de análisis y actividades de reflexión y debate. De este modo, el profesorado puede abordar el acoso escolar y otros valores transversales desde una perspectiva adaptada al alumnado. Cada centro participante recibirá un lote de 25 ejemplares, que podrán utilizarse sucesivamente en distintas clases para ampliar el alcance de la actividad.

Para Educación Secundaria Obligatoria, la obra elegida es 'El niño que no quiso llorar' de José Antonio Jiménez-Barbero, con guía de lectura de José Luis Abraham López. La novela aborda la experiencia de Santiago, un adolescente que sufre acoso continuado por parte de sus compañeros y encuentra en la llegada de una nueva alumna una oportunidad para recuperar la esperanza. Su historia permite reflexionar sobre las consecuencias emocionales de la violencia entre iguales, la importancia del apoyo y los riesgos de reproducir las conductas que se han sufrido.

Al igual que en Primaria, el libro dispone de una guía para orientar el trabajo en el aula y facilitar el análisis de la historia. Los centros participantes recibirán un lote de 30 ejemplares, con el fin de que los libros puedan circular entre diferentes grupos y favorecer el desarrollo del programa.

EMPATÍA, DIÁLOGO Y CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

Según ha detallado el portavoz, el proyecto propone trabajar con el alumnado situaciones y experiencias que ayuden a reconocer las distintas formas de violencia y discriminación, fortalecer la autoestima y desarrollar habilidades sociales. Para ello, plantea actividades de lectura y análisis, debates, creación de relatos, dramatizaciones y elaboración de decálogos de actuación ante situaciones de acoso.

La iniciativa también promueve el respeto a la libertad de expresión, la tolerancia y la resolución de conflictos desde la empatía y el diálogo, además de fomentar una mirada crítica frente a otras formas de desigualdad y discriminación, como el sexismo o la homofobia.

"El trabajo conjunto de estudiantes y docentes pretende generar espacios de confianza en los que compartir opiniones, identificar situaciones de riesgo y comprender la importancia de actuar ante el acoso escolar", ha remarcado el portavoz, quien ha apuntado que la lectura se convierte así en el punto de partida para hablar de realidades que, en ocasiones, permanecen ocultas y cuyas consecuencias pueden afectar gravemente al bienestar de niños, niñas y adolescentes.