Ayuntamiento de Jaén apunta a PP que tiene el contrato de una nueva maquinaria del ascensor del Mercado de San Francisco

JAÉN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, ha informado este sábado que el Ayuntamiento tiene listo el contrato para dotar de una nueva maquinaria el ascensor del Mercado de San Francisco, con la pretensión de prestar un servicio mucho más óptimo no sólo a este equipamiento, sino también a los usuarios del aparcamiento que se encuentra en el mismo edificio.

"Las averías de este ascensor han sido recurrentes durante años, sin que ningún responsable municipal abordara la situación tal y como merece, lo que ha supuesto constantes parcheos y arreglos provisionales que además de suponer una molestia para los clientes del mercado y el aparcamiento por no solventar de una forma definitiva el problema, implicaban un gasto innecesario", ha asegurado Orozco por medio de una nota.

"Ante esta forma de solucionar las cosas, hemos apostado por un arreglo definitivo con la sustitución de la maquinaria del ascensor que, por lo tanto, quedará en perfecto estado", ha dicho la concejala.

La edil ha recordado que, una vez tomó posesión de estas áreas municipales, su prioridad ha sido conocer por boca de los industriales de los dos mercados de abastos y el de mayoristas sus demandas para, de forma ágil, solucionarlas en colaboración con el resto de Concejalías.

Por eso, ha dicho, se afrontarán proyectos para renovar la iluminación, mejorar la eficiencia energética o incrementar la seguridad y limpieza también en el Mercado de Peñamefécit, donde en breve ya se intervendrá en algunas mejoras solicitadas por los minoristas con un proceso de contratación reglado que ha requerido su tiempo pero que también está listo.

Sobre las críticas al funcionamiento del ascensor de San Francisco por parte de la oposición, la primera teniente de alcalde señala que con esta medida se dota de una solución definitiva a las constantes averías que el ascensor sufre no solo ahora, sino desde hace muchos años, incluidos aquellos en los que la oposición gobernaba.

"Por eso no se entiende que les suene a nuevo este problema y que tampoco se hayan informado antes de salir a criticar de que ya está en marcha el contrato para su puesta a punto. Esta Concejalía tiene sus puertas abiertas no solo para ellos sino que además mantiene en esta etapa un diálogo constante y fluido con los representantes de ambos mercados, para escuchar sus propuestas y atenderlas de forma progresiva. No comprendemos cómo esta voluntad de entendimiento puede molestar a la oposición e incluso ser motivo de crítica", ha subrayado.

"En definitiva, el PP llega tarde con una queja que demuestra que, lejos de realizar una labor seria de fiscalización del equipo de Gobierno y de tener ganas de aportar soluciones por el bien de la ciudadanía, busca la crítica por la crítica, sin ni siquiera molestarse en conocer si aquello que denuncia está en vías de solución", ha aseverado María Orozco.