El Ayuntamiento de Jaén iniciará un nuevo procedimiento judicial por la pieza separada de Matinsreg

JAÉN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Cs) en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que iniciará un nuevo procedimiento judicial por la pieza separada del caso Matinsreg, bautizada como 'pieza del cemento', porque su archivo "se ha debido solo a cuestiones de burocracia judicial" que no impiden acudir nuevamente a los juzgados por unos hechos "no prescritos ni sentenciados".

En un comunicado, indica que desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento "se trabajará para que este caso sea juzgado", lo que implica iniciar un nuevo procedimiento con la presentación de la correspondiente querella.

La causa archivada es un pieza separada del caso Matinsreg, sobre el que ya se produjo una primera sentencia de la Audiencia de Jaén en julio de 2021 y en la que se condenó a cuatro años de prisión a dos exconcejales del PP tras fijar en 3,5 millones de euros el dinero entregado a un entramado de empresas sin contrato por el mantenimiento "a costes desorbitados" de las fuentes ornamentales de la ciudad durante 2013.

En este caso, el juez decidió abrir pieza separada tras un informe "demoledor y fundamentado" de la Guardia Civil en el que se detallaban una serie de obras de conservación en calles de la ciudad entre 2013 y 2014, también durante el mandato del PP y "entregadas prescindiendo de un procedimiento de contratación a una red de empresas de fuera de Jaén con facturas de difícil justificación y que superan los tres millones de euros de dinero público".

El comunicado añade que "la dilación del procedimiento por cuestiones de burocracia judicial ha hecho que el nuevo titular del juzgado no tuviera más margen que emitir el auto de archivo por caducidad procesal, una figura que no exime que se reabra en forma de nuevo procedimiento ante el juzgado de primera instancia e instrucción pertinente en forma de querella". En este sentido, se incide en que "los posibles delitos no han prescrito y tampoco se ha sentenciado el caso".