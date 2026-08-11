El Ayuntamiento de Jaén llevará al Defensor del Pueblo el "abandono" por la Junta de un exrecluso con discapacidad

Archivo - Acceso a la cárcel de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que llevará al Defensor del Pueblo el caso del exrecluso con discapacidad y "especial desprotección" que quedó en libertad este domingo sin tener previsto algún tipo de recurso para su atención. Lo harán para denunciar el "abandono" y el "absoluto desamparo" al que, según afirma, la Junta de Andalucía ha abocado a esta persona.

A través de una nota de prensa, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Ángeles Díaz, ha explicado que el afectado es un vecino de un municipio de la sierra jiennense que presenta una especial situación de vulnerabilidad.

Ante esta circunstancia, la administración local ha "articulado los mecanismos" para que pueda ser atendido de forma provisional en una residencia del entorno de la capital jiennense, una medida que han adoptado "por humanidad y sin tener competencias directas en este caso".

La edil ha lamentado que el Ayuntamiento haya sido capaz de dar una solución a este ciudadano "en una semana" mientras que la Junta de Andalucía, que tiene conocimiento de los informes que advertían de su situación desde el pasado mes de abril, "ha hecho caso omiso durante cinco meses".

En este sentido, ha criticado que la Administración autonómica no haya sido capaz de ofrecerle una plaza de residencia en toda la comunidad autónoma a pesar de su grave vulnerabilidad.

Díaz ha recordado que este tipo de servicios asistenciales están centralizados en Sevilla por parte de la Consejería de Servicios Sociales, por lo que se ha preguntado si realmente "no existe en ninguna provincia de Andalucía una plaza residencial" o un recurso para atender a una persona en estas condiciones.

A raíz de una denuncia realizada previamente por Cáritas, la concejala de Servicios Sociales ha aprovechado para exigir a las organizaciones del tercer sector que dirijan sus exigencias y críticas "a quienes son competentes, a quienes tienen los recursos y a quienes miran para otro lado cuando se trata de personas vulnerables".

A juicio de la representante municipal, este caso ha evidenciado "quién hace todo lo que puede por dar soluciones y quién elude todo tipo de responsabilidades". "No todos somos iguales, y una vez más, ha quedado de manifiesto", ha concluido Díaz.