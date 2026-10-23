El Ayuntamiento de Jaén plantará más de 700 árboles a partir de la próxima semana

Una de las zonas de Jaén donde se realizará la plantación de árboles. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén tiene todo preparado para iniciar la próxima semana la plantación en distintos puntos de la ciudad de más de 700 árboles con un presupuesto superior a los 500.000 euros.

Esta actuación forma parte del Proyecto de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), correspondiente a la convocatoria de 2025 y que se desarrolla durante 2026, según ha informado este viernes en una nota el concejal de Medio Ambiente, José María Cano.

"El incremento de la masa arbórea constituye la principal línea de actuación del proyecto. Los nuevos ejemplares se sumarán a las plantaciones anuales que ya realiza la empresa concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes municipales", ha afirmado.

Los trabajos de plantación del nuevo arbolado abarcan diferentes zonas, como la ronda de la Misericordia, el Bulevar, la Ronda Sur, los alrededores del centro comercial Jaén Plaza, Puente Tablas, la carretera de Córdoba, la urbanización Azahar o la avenida de Yayyan, antigua carretera de Granada.

También llegarán a los carriles bici de reciente creación, donde existe una escasez de sombra, así como las instalaciones deportivas de Las Fuentezuelas, Felipe Arche y La Salobreja. También .

El edil ha explicado que esta intervención forma parte de una estrategia municipal para adaptar Jaén a los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones ambientales de los espacios públicos.

"No estamos hablando únicamente de plantar árboles por una cuestión estética. Estamos llevando a cabo una actuación estratégica que permitirá crear nuevas zonas de sombra, hacer más confortables los espacios públicos y reducir el efecto de las islas de calor. Antes de que termine el año, los vecinos y vecinas podrán comprobar el importante incremento del arbolado en numerosos puntos de la ciudad", ha dicho.

Finalmente, ha valorado que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Jaén combina la mejora de las zonas verdes y la adaptación al cambio climático de la ciudad con la creación de oportunidades laborales para trabajadores agrícolas desempleados mediante actuaciones repartidas por diferentes barrios y espacios públicos.