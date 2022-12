El Ayuntamiento de Jaén pone a una plaza el nombre de Alfonso Huertas por su trabajo "incansable" en accesibilidad

JAÉN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha presidido este sábado junto a miembros del equipo de Gobierno, de representantes de la Corporación y de distintos colectivos el acto de reconocimiento de Alfonso Huertas Marchal, al que la ciudad rinde tributo con una plaza que lleva su nombre por su "incansable" lucha para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El espacio, con una pequeña zona verde, bancos y una zona de juego infantil se encuentra a caballo entre las plazas de San Agustín y de los Jardinillos y en ella se ha colocado un monolito que el propio Huertas ha descubierto junto con Millán y en el que se ha colocado una inscripción del propio Huertas: "Defender un Jaén accesible es una bonita oportunidad para disfrutar de una ciudad amable, de un Jaén para vivirlo", un monolito tallado por operarios de la Concejalía de Mantenimiento Urbano, ha detallado el consistorio en un comunicado.

La designación de esta plaza con su nombre fue aprobada en el pasado pleno tras recibir el visto bueno en reunión del Consejo Rector del Patronato de Cultura. Huertas, que ha estado arropado por su familia, amigos y un buen número de representantes de asociaciones que luchan por mejorar el día a día de las personas con discapacidad, ya que tiene especial vinculación su trayectoria con las entidades Aspramif (Asociación de Promoción y Atención a Personas con Discapacidad Física y Orgánica) y Fejidif (Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

El homenajeado ha dedicado este reconocimiento a aquellas personas con discapacidad que anónimamente luchan por mejorar sus condiciones de vida y por añadido las de los demás y ha dicho que después de respirar, pelear cada día por la accesibilidad es probablemente lo que más tiempo ocupa a las personas con discapacidad.

Enormemente emocionado, Huertas, que ha agradecido el reconocimiento a Julio Millán, ha tenido unas palabras para los asistentes, familia, amigos y miembros de colectivos "que me habéis acompañado en este viaje asociativo". En este sentido, ha hecho un paréntesis para recordar a su madre, Ana María, "que me enseñó que en la vida siempre hay que luchar, ser optimista y generoso". "Y mi padre me enseñó la cultura del esfuerzo, la humildad y la constancia. Todos esos son valores con los que pretendo construir mi sueño", ha dicho.

El alcalde ha destacado su aprecio personal por Alfonso Huertas "una persona querida para mí" y ha recordado su esfuerzo constante desde el movimiento asociativo para mejorar la vida de muchas personas con discapacidad. "Jaén necesita de símbolos y Alfonso es uno de ellos porque forma parte de esas personas que nos ayudan a hacer un Jaén mejor, que ha tenido en este caso en cuenta a una parte de la sociedad, la que padece una discapacidad", ha indicado.

Ha hecho asimismo mención a su espíritu reivindicativo con imágenes en la retina de muchos jiennenses reclamando por ejemplo poder ejercer su derecho al voto en un colegio electoral accesible. "Es valiente, luchador, comprometido y buena gente", ha dicho de él, no sin antes resaltar que su trayectoria debe servir para que las administraciones sigan implementando políticas de mejora de la accesibilidad de forma constante a través de la colaboración y la interlocución con todas las entidades que en la ciudad siguen trabajando para mejorar en este sentido.

En representación de los colectivos, Pilar Martínez, de Fejidif, ha tenido unas palabras para Alfonso Huertas, que ha sumado enteros en la lucha por la accesibilidad, "reivindicándola cuando no la hay, negociándola y convenciendo a quien tiene el poder de hacerla posible o no, y por tanto excluir". "Para quienes formamos parte de Fejidif es una emoción y un honor increíble que Alfonso Huertas reciba este reconocimiento formando parte de esta organización. Fejidif aporta a Alfonso mucho menos de lo que él aporta". "Alfonso Huertas es el artífice del movimiento de conquista de la accesibilidad en Jaén", ha apostillado.