El Ayuntamiento de Jaén realiza actuaciones de mejora en el Parque Infantil de Tráfico, con más de 4.000 usuarios al año

La concejala María del Carmen Angulo, en el Parque Infantil de Tráfico junto a responsables de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha aprovechado el periodo estival para llevar a cabo actuaciones de mejora y acondicionamiento del Parque Infantil de Tráfico, por el que cada año pasan más de 4.000 niños y niñas.

El objetivo es que estas instalaciones se encuentren en las mejores condiciones de cara al inicio del nuevo curso y puedan continuar desarrollando su labor de formación y concienciación en materia de seguridad vial entre los escolares de la ciudad.

"Una de las principales actuaciones ha consistido en solucionar las averías que estaban provocando pérdidas de agua en el entorno del parque, para lo que se ha intervenido tanto en el sistema de riego como en el saneamiento de la zona", ha explicado este martes en una nota la concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo.

Estos trabajos se han realizado en colaboración con la concejalía de Servicios Técnicos y la empresa concesionaria Aqualia, utilizando materiales homologados y adecuados para este tipo de instalaciones.

Otra de las mejoras importantes ha sido el acondicionamiento climático del edificio, que hasta ahora no disponía de un sistema de climatización adecuado. De esta forma, "se ha instalado aire acondicionado con el objetivo de que este espacio pueda ser utilizado tanto en verano como en invierno".

La edil ha señalado la importancia de estas actuaciones teniendo en cuenta la elevada actividad que registra el Parque Infantil de Tráfico, por el que pasan cada año más de 4.000 niños y niñas.

"Estamos hablando de un espacio por el que pasan miles de escolares y que cumple una función fundamental en la formación de nuestros menores como futuros usuarios de la vía pública. Por eso era necesario aprovechar el verano para ponerlo a punto y mejorar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad", ha afirmado.

Durante el periodo en el que el Parque Infantil de Tráfico ha permanecido cerrado por estas actuaciones, la formación no se ha interrumpido, sino que ha continuado en Cruz Roja y en otras entidades sociales, garantizando así la continuidad de las actividades de educación vial dirigidas a los escolares.

Angulo ha destacado que esta formación "cobra especial relevancia en un momento en el que la movilidad de la ciudad está experimentando importantes cambios", con una mayor presencia de los vehículos de movilidad personal y la próxima puesta en funcionamiento del tranvía.

En este sentido, ha apuntado que los niños y niñas que acuden al Parque Infantil de Tráfico tienen que conocer las normas que ya existen, "pero también han de aprender a familiarizarse con las nuevas formas de desplazamiento que forman parte de nuestra vida cotidiana".

De hecho, durante el pasado curso se incorporaron al parque los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes, "para que aprendan a utilizarlos de forma responsable y segura, teniendo en cuenta la normativa vigente".

Al igual que los VMP, la próxima puesta en marcha del sistema tranviario supone un nuevo reto para la educación vial en la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento prevé que el conocimiento de este nuevo medio de transporte forme parte de las actividades educativas que se desarrollen en el Parque Infantil de Tráfico.

En sus instalaciones, podrán familiarizarse con las normas básicas de convivencia y circulación relacionadas con el tranvía, prestando especial atención a aspectos como el respeto de las zonas de paso, los cruces, la señalización y las precauciones que deben adoptar peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal en su interacción con el nuevo sistema de transporte.