El Ayuntamiento de Jaén tacha de "bochornoso" que la Junta le reclame cinco millones de euros a la ciudad

Publicado 08/01/2019 13:38:21 CET

JAÉN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PP) en el Ayuntamiento de Jaén ha tachado de "bochornoso e indignante" que la Junta de Andalucía haya iniciado un procedimiento de reintegro para exigir al Consistorio la devolución de cinco millones de euros por el incumplimiento del convenio en materia de instalaciones deportivas suscrito en 2009 entre el la Administración autonómica y la local cuando gobernaban en la ciudad PSOE e IU.

El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha señalado que según la Junta de Andalucía, se produjeron numerosas irregularidades por parte del entonces gobierno municipal, y que "ahora la propia Junta de Andalucía, a instancia del que ha sido diputado del PSOE, Julio Millán, se acuerda de pedir al actual Ayuntamiento".

"Es bochornoso e indignante que la Junta de Andalucía quiera cobrarle a los jiennenses cinco millones de euros por instalaciones deportivas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una negligencia de quienes entonces estaban gobernando", ha señalado Álvarez en un comunicado.

"No vamos a descansar hasta conseguir que los jiennenses no tengamos que pagar esta nueva ineptitud en la gestión o mala fe del PSOE", ha dicho el concejal de Deportes y ha incidido en que "es indignante que la Junta de Andalucía pretenda que los jiennenses tengamos que pagar cinco millones de euros como consecuencia de la gestión del PSOE, que engañaron a la ciudad".

José María Álvarez ha subrayado que según consta en los informes del secretario e interventor del Ayuntamiento, el PSOE e IU, entre otras cuestiones, no detallaron las actuaciones realizadas; hubo incumplimientos en la presentación del proyecto para su previa homologación; incumplimiento del procedimiento de contratación; incumplimiento de emisión de facturas posterior al plazo de presentación; no presentaron cuentas justificativas; y no presentaron copias del proyecto básico y de ejecución.

El concejal de Deportes ha dicho que todo esto demuestra que se hizo una "tremenda chapuza y una continuada amalgama de irregularidades en la realización de actuaciones en las instalaciones deportivas por parte del PSOE, y que ahora la Junta de Andalucía pretende que paguemos los jiennenses".

Por eso, ha anunciado que van a "pedir responsabilidades personales a los concejales del PSOE que fueron los artífices de este despropósito que le puede costar cinco millones a los jiennenses".

Álvarez ha señalado que "hemos mantenido varias reuniones con la Junta de Andalucía, las más importantes en octubre de 2013 y diciembre de 2015, y el PSOE ha esperado a que lo echen del gobierno andaluz para pedir un reintegro de cinco millones por la nefasta gestión del PSOE en el Ayuntamiento".