Báñez (PP) asegura que el 2D es "una gran oportunidad" para "evitar la subida de impuestos que pretende el PSOE"

Publicado 13/11/2018 16:15:24 CET

CÓRDOBA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Trabajo y Seguridad Social y diputada nacional del PP por Huelva, Fátima Báñez, ha asegurado este martes que el día 2 de diciembre, cuando se celebran las elecciones al Parlamento andaluz, es "una gran oportunidad" para "evitar la subida de impuestos y la subida de cotizaciones sociales que pretenden los gobiernos socialistas", todo ello frente a las propuestas del PP que van "muy al contrario".

Así lo ha destacado Báñez en declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañada por los candidatos al Parlamento por el PP cordobés José Antonio Nieto, Adolfo Molina y Andrés Lorite, así como el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, con quien se han reunido junto a otros representantes.

En este sentido, ha elogiado que en el PP apoyan a los autónomos, algo que se traduce en "bajar los impuestos de manera generalizada en Andalucía con la revolución fiscal de Juanma Moreno y el PP y las tarifas planas que han dado la oportunidad de emprender a muchos jóvenes, muchas mujeres y muchos parados de larga duración en Andalucía".

En relación con las tarifas planas, ha abogado por "ampliar a dos años con carácter general en Andalucía y también poner una cuota cero a las mujeres autónomas que sean jóvenes y que emprendan sobre todo en el mundo rural". Por tanto, ha ensalzado que "la gran propuesta del PP es menos impuestos y crear más empleo en los próximos años en Andalucía".

De este modo, ha transmitido a los andaluces que el 2D hay "una oportunidad para mejorar las cosas en Andalucía, apoyar a los autónomos y a las oportunidades de muchos andaluces que quieren trabajar". Según ha expuesto, "hablar de autónomo es hablar de empleo y bienestar para los andaluces; estar al lado de los autónomos y escucharles es acertar a la hora de trabajar por una España mejor y con más oportunidades".

Al hilo de ello, Báñez ha subrayado que "los autónomos de Andalucía han sido los primeros protagonistas de la recuperación del empleo en esta tierra", de manera que "decir sí a los autónomos, sus propuestas y sus necesidades, es decir sí al empleo y al bienestar".

Además, considera que "para que haya muchos autónomos en Andalucía y sigan construyendo la recuperación, la creación de riqueza y la creación de empleo se debe decir no a la subida de impuestos que pretende el gobierno de Sánchez con el apoyo de Susana Díaz y decir no con claridad a la subida indecente de cotizaciones sociales de 260 euros al año que plantea en este momento el Gobierno de España".

Y es que, ha indicado que "los autónomos necesitan pagar menos impuestos y menos cotizaciones para crear más empleo", defendiendo que "900.000 andaluces se merecen nuevas oportunidades de empleo en esta tierra", a lo que ha agregado que "el empleo de calidad va a llegar de mano de los autónomos".

Igualmente, ha subrayado que "desde del PP de Andalucía y de Córdoba se va a decir que no a la subida de cotizaciones de 260 euros", porque "no se lo merecen los autónomos", con el fin de "poder seguir creando riqueza y empleo". Asimismo, ha aconsejado que "para cualquier gobierno responsable es muy importante tener una relación estrecha y cercana con las asociaciones de autónomos, porque se cometen menos errores y se acierta más".

Como ejemplo, ha valorado que "a principios de este año se puso en marcha la ley de reforma para los autónomos, dotada con mil millones de euros, que supuso una inyección para cada autónomo en España de 300 euros por autónomo", algo que "ha hecho posible que la afiliación en el sistema de autónomos a la Seguridad Social se haya multiplicado en lo que va de año por cuatro", según ha dicho la exministra.

"EL MOTOR" Y "LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL"

Por su parte, José Antonio Nieto ha asegurado que los autónomos fueron "el motor de la salida de la crisis y los que explican muchas cosas que algunos todavía no entienden", aclarando al PSOE que "Báñez demostró que la mejor política social es el empleo y esa política social no solo hace que se puedan bajar impuestos, porque no se necesitan esos recursos para pagar el legítimo coste que tiene el desempleo", sino que "se genera una inercia positiva en el conjunto del país que hace que otras personas encuentren también una oportunidad para trabajar".

Al respecto, ha manifestado que el PP quiere "una revolución en los impuestos, porque Andalucía no puede seguir siendo líder en impuestos en toda España y toda Europa" y "una segunda revolución en el empleo liderada por los autónomos, que ya se ha probado en el conjunto de España", de forma que "si en España ha dado resultados, en Andalucía tiene que darlos doblemente", ha augurado.

Así, ha advertido "al PSOE, a Susana Díaz y a todas las personas que están en contra de esas revoluciones que el dinero no se puede ir a lo que los EREs han demostrado, que era dinero de inserción laboral y que tenía que ir a los parados", además de que "no se puede ir a devolvérselo a la Unión Europea porque no son capaces de gastarlo, como se ha demostrado en los últimos ejercicios".

En total, ha apuntado que "son 2.000 millones de euros" con los que "la revolución del empleo y fiscal era viable, pero no se puede conseguir que retos tan ambiciosos se puedan abordar con un gobierno cansado, manchado y que lo único que quiere es mantenerse en el sillón y los privilegios que ha acumulado, que es el gobierno de los 40 años de socialismo en la región", ha apostillado.

Por tanto, "con las recetas que se han oído muchas veces de ATA y el empuje de los autónomos", así como con personas como "Báñez al frente de gobiernos que son capaces de entender las necesidades de los emprendedores y allanarles el camino para que puedan hacer desarrollo, economía y crear empleo, es como se consigue la auténtica revolución que Andalucía necesita y que más que nadie necesitan los 900.000 parados que todavía hay en esta tierra", ha recomendado Nieto.

Para ello, ha enfatizado que "el primer paso tiene que ser el día 2 diciembre con una mayoría de cambio en las urnas, que haga posible que todo eso que han pretendido en 40 años meternos en la cabeza que es imposible, que Andalucía está condenada a ser la comunidad del paro, no es verdad con un gobierno capaz y escuchando a los que de verdad saben en estos temas", de modo que "Andalucía tiene que ser la comunidad del empleo", ha reivindicado el popular.