El bar El Rincón de Antonio de Benalúa (Granada) vende al menos un décimo del segundo premio de El Niño

Publicado 06/01/2019 13:41:21 CET

GRANADA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bar El Rincón de Antonio, ubicado en el número uno de la calle Granada de Benalúa de las Villas (Granada), ha vendido al menos un décimo del número 61.776, agraciado este domingo con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', dotado con 750.000 euros por serie o 75.000 euros por décimo, según ha informado a Europa Press la responsable de este establecimiento.

Esta mujer ha explicado que si bien se desconoce aún el dinero repartido desde este bar, el mismo sólo vende décimos a través de un terminal y no puede vender series completas, con lo que según ha razonado, "no puede ser mucho" el dinero repartido. "Quizá ha sido un décimo, dos o tres, no lo sabemos aún", ha manifestado, mostrándose "muy contenta" porque es "la primera vez" que este negocio se estrena en la venta de un premio y lo ha hecho precisamente con un segundo premio del sorteo de El Niño.

En Andalucía, recordémoslo, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' ha sido vendido en administraciones o negocios de Mojácar (Almería), donde ha sido vendido un décimo; Cádiz capital; Bornos (Cádiz); Granada capital con otro décimo; Benalúa de las Villas (Granada) con al menos un décimo; Calañas (Huelva) con otro décimo; Málaga capital; Morón de la Frontera (Sevilla) y Peñaflor (Sevilla), toda vez que se ha tratado de un premio especialmente repartido por la geografía española, al haber sido vendido desde casi 60 administraciones o establecimientos de provincias como Burgos, A Coruña, Girona, Santa Cruz de Tenerife, Todelo, Alicante, Madrid o Barcelona, entre otras.

El primer premio, dotado con dos millones de euros a la serie o 200.000 euros por décimo, ha sido vendido en Barcelona capital, mientras el tercer premio, con 250.000 euros por serie o 25.000 euros por décimo, ha sido vendido en una administración de Sabadell (Barcelona).