BBVA celebra en Sevilla su jornada anual sobre valores corporativos y transformación cultural del banco

Francisco Javier Jerez, director Territorial Sur en BBVA; Paula Puyoles, responsable Global de Comunicación en BBVA y Asunción Álvarez, directora Regional Sur en BBVA. - BBVA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha celebrado la novena edición de su Values Day, una jornada anual dedicada a impulsar los valores corporativos y la transformación cultural del banco, que este año ha puesto el foco en uno de los grandes retos que afrontan las organizaciones: cómo evolucionar sus formas de trabajar para ganar agilidad, simplificar procesos y responder mejor a las necesidades de los clientes.

Bajo el concepto 'RE-inventa', la entidad ha invitado a sus profesionales a cuestionar las dinámicas actuales y explorar qué pueden hacer de manera diferente para afrontar esta nueva etapa. En una nota de prensa, BBVA ha explicado que la iniciativa parte de la idea de que aprovechar el potencial de la tecnología requiere también una evolución en la manera de pensar, decidir y colaborar.

Con este objetivo, BBVA ha propuesto a sus equipos un ejercicio de reflexión sobre los comportamientos que deben mantener, aquellos que necesitan reforzar y los cambios que pueden introducir en su actividad diaria para responder mejor a las necesidades de los clientes.

El Values Day 2026 ha combinado actividades individuales y colectivas. Como punto de partida, los empleados y empleadas han contado con un espacio digital para reflexionar sobre qué funciona en su manera de trabajar, qué necesitan incorporar para adaptarse al nuevo contexto y qué primeros pasos pueden dar para empezar a hacer las cosas de otra manera.

Durante la jornada central, los profesionales de BBVA han trasladado estas reflexiones a talleres de equipo, en los que han compartido perspectivas, debatido qué prácticas quieren mantener y explorado qué comportamientos pueden reforzar para trabajar de forma más ágil y sencilla.

Las actividades se han desarrollado en un formato flexible, con opciones presenciales y digitales que facilitan la participación de equipos distribuidos en distintas ubicaciones. Además de las dinámicas de reflexión, la celebración ha incluido una nueva edición del encuentro global 'People with Values', donde se han reconocido a los profesionales que destacan por poner en práctica los valores de la entidad en su trabajo diario y que son un referente para sus compañeras y compañeros por la manera en que los viven.

El banco busca prolongar las conversaciones iniciadas durante el Values Day y trasladarlas a la actividad cotidiana de los equipos. El objetivo es que los valores sigan guiando la evolución de su cultura corporativa, impulsando formas de trabajar que permitan ofrecer una experiencia cada vez más sencilla y adaptada a las necesidades de los clientes en un contexto en el que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para todos