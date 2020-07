Bendodo defiende la contratación "legal" de auxiliares de playa y rechaza que PSOE y Adelante "siembren dudas"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha afeado este jueves al PSOE-A y Adelante Andalucía que "siembren dudas" en cuanto a la contratación que ha hecho el Gobierno andaluz de más de 3.000 auxiliares de playa como consecuencia de la pandemia por Covid, un proceso que ha asegurado que se ha hecho con "absoluta legalidad y transparencia".

Así se ha pronunciado Bendodo en respuesta a una serie de preguntas que han planteado el parlamentario de Adelante Ismael Sánchez y los socialistas Manuel Jiménez Barrios y Carmelo Gómez, relativas al Plan Playas Seguras 2020, en el transcurso de la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Pública e Interior.

En primer lugar, el diputado de la confluencia ha pedido explicaciones al consejero por que se hayan dado de alta en la Seguridad Social a muchos de estos auxiliares "con carácter retroactivo" lo que, según ha dicho, "les causa un perjuicio a la ahora regularizar su situación ya que han estado percibiendo percibido otras ayudas durante este periodo". También ha asegurado que muchos trabajadores están renunciando al puesto porque trabajan en "condiciones extremas" porque la Junta "no les ha facilitado ni una carpa o sombrilla donde resguardarse y pasan 6,5 horas al sol".

Sánchez también ha incidido en que "no han cobrado la nómina de junio", que lo harán a final de julio, "con lo que tenemos trabajadores que llevan mes y medio fuera de sus casas y a los que no se les paga lo que les corresponde".

En su respuesta, Bendodo se ha mostrado convencido de que a Adelante "le hubiera gustado tener esta idea" porque supone "un verdadero plan de empleo y presta buen servicio a los ayuntamientos del litoral". "Todo se ha hecho dentro de la norma", ha garantizado antes de apuntar que se ha dado de alta a los auxiliares en plazo, cobrarán cuando marca la administración "y prestan un servicio muy general de apoyo" en prevención del Covid.

"Hacen una buena labor", ha proseguido el titular de Presidencia, que ha lamentado que con sus afirmaciones "Adelante pone en duda la buena labor que hacen los auxiliares". "No siembren más dudas, todo se hace conforme a la legalidad", ha zanjado.

PSOE-A: "EL GOBIERNO MÁS OPACO DE LA HISTORIA DE ANDALUCÍA"

A continuación, el diputado del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios se ha interesado por el mismo asunto y ha asegurado que los sindicados, tras abordarse este plan en la mesa de función pública, han dicho sentirse "engañados" por la Administración, así como ha rechazado que el método para la contratación haya sido "por quien primero mande un correo electrónico".

Ha pedido a Bendodo que "enseñe los documentos que acompañan todo este proceso", concretamente el de la Intervención General de la Junta, y conocer qué autoridad autoriza estos contratos. "Este es el gobierno más opaco de la historia de Andalucía", ha lamentado Jiménez Barrios.

De su lado, el consejero de Presidencia ha insistido en que la contratación de estos auxiliares "ha sido legal", que sus funciones "están avaladas por el TSJA" y que es un servicio que "funciona bien, necesario, y los ayuntamientos y usuarios agradecen su labor". Bendodo ha reiterado que el proceso "ha sido transparente" y que este Gobierno "nada tiene que ver con el anterior" porque "ahora se respetan los procedimientos legales" y "el criterio no se basa en tener el carné del PSOE-A en la boca para entrar en la Junta".

La tercera pregunta sobre este asunto la ha planteado en comisión parlamentaria el socialista Carmelo Gómez, que se ha interesado por el procedimiento de contratación del material y vestuario utilizado por los auxiliares encargados de labores de vigilancia en las playas de Andalucía, interpelando a Bendodo acerca de cómo se ha hecho dicha contratación, con qué empresa, cuánto ha costado y si se ha pedido más de un presupuesto.

El consejero ha asegurado que el material del que debe dotar la Junta a estos auxiliares se ha entregado "en tiempo y forma" y que ha sido por un montante de 143.929 euros. En concreto, ha especificado que se les ha entregado dos pantalones, camisetas, gorras, una mochila y unas gafas de sol.

Con todo, Bendodo ha acusado al PSOE-A de "tergiversar la realidad" y ha afirmado que "ni hacen oposición ni son gobierno, son solo alborotadores".

En su réplica, Gómez ha advertido de que "un sistema democrático se puede permitir errores de la oposición o una mala oposición, pero los andaluces no se pueden permitir un mal gobierno que no es capaz de coger el toro por los cuernos y buscar soluciones". "Aprovechen el mando único, la situación es más delicada de lo que parece, pónganse las pilas porque el futuro de Andalucía no está en manos de la oposición sino del Gobierno", ha apostillado el socialista.

Por último, Bendodo ha acusado al PSOE-A de "no querer trabajar" por su ausencia en la comisión de recuperación del Covid o por "no querer" reunirse con los consejeros de Salud y Educación, Jesús Aguirre y Javier Imbroda, y esto pasa, a su juicio, porque "no puede dedicarse a Andalucía cuando tienen que apagar incendios dentro del partido". El titular de Presidencia ve al PSOE-A "incapacitado para hacer oposición por que dedica todo el tiempo a satisfacer a Sánchez, algo que nadie se cree".