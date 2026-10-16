Bendodo defiende "sentido común" y simplificación en las políticas de vivienda y reivindica la ley anti okupas

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha defendido este viernes el "sentido común", la simplificación administrativa y la ley anti okupas en política de vivienda. Así, también ha dicho que el PP apuesta por "liberalizar suelos, bajar impuestos y ayudas al acceso a la primera vivienda" en este ámbito.

Así se ha pronunciado este viernes en Granada, donde ha mantenido un encuentro con emprendedores en la sede de AJE en la capital, donde ha estado acompañado por la coordinadora de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PP-A, Rocío Díaz; el presidente del PP provincial de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

El vicesecretario 'popular' ha criticado la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha señalado que cuando llegó el Ejecutivo de Sánchez la vivienda era el problema número 16, mientras que "hoy es el problema número uno con mucha diferencia en toda España". El dirigente ha atribuido este deterioro a que "se ha aplicado ideología a la vivienda" y ha sostenido que "a la vivienda lo que hay que aplicar es sentido común".

Así, ha defendido que la ley anti okupas que el PP aprobó en el Senado con la intención de quienes cometan estos delitos sean expulsados en 24-48 horas de la vivienda usurpada. Ha criticado que el Congreso no la haya aprobado y ha vaticinado que el PP la sacará adelante en la cámara baja en la próxima legislatura porque, según ha dicho, "es justo, y sobre todo se hace porque vas a generar confianza en un mercado para esos cuatro millones de viviendas que hay vacías en España" salgan al mercado.

Bendodo ha dicho que la puesta en marcha de medidas como la referida ley permitirá que "baje el precio de la vivienda, del alquiler y de la compra", y esta situación la ha contrastado con la actual donde "con este Gobierno la vivienda ha subido un 74% el precio en ocho años. Un 74% y un 44% del alquiler".

En materia de simplificación administrativa, Bendodo ha anunciado que el PP impulsará medidas como "la declaración responsable y el silencio positivo", y ha criticado que hay solicitudes a las que se tarda en contestar "muchos meses, hasta años". Así, ha dicho, que el PP se compromete a que "los alcaldes tendrán que hacerlo --contestar-- en un máximo de cuatro meses para dar el visto bueno" y que "si no, el silencio será positivo".

Bendodo ha cerrado su intervención en torno a la vivienda de forma que ha asegurado que en esta materia el PP "lo tiene claro", punto en el que ha apostado por "liberalizar suelos, bajar impuestos y ayudar al acceso a la primera vivienda", a lo que ha añadido seguridad jurídica y que "el que okupa, fuera".

DOS AÑOS DE 'TARIFA CERO' PARA NUEVOS AUTÓNOMOS

Respecto a los autónomos, el vicesecretario del PP ha señalado que hay cerca de tres millones y medio en España, "y la mayoría, la mitad, son jóvenes", punto en el que ha mostrado el compromiso de su partido para que el que facture menos de 85.000 euros no pague IVA. Además, ha dicho que "el nuevo autónomo, los dos primeros años, no va a pagar tarifas. Es cuota cero", y ha justificado el impulso a esta medida en que "el pequeño y mediano empresario es el que crea el verdadero empleo de calidad en nuestro país".

Y en cuanto a la política fiscal, Bendodo ha enfatizado que su partido "lleva en el ADN bajar impuestos". El dirigente ha explicado que "si se bajan los impuestos, el dinero se deja en el bolsillo de la gente. Si tú tienes más dinero en el bolsillo, gastas más. Si gastas más, la Administración recauda más, vía IVA, por ejemplo".

El líder 'popular' ha criticado la política tributaria del Gobierno actual, y ha afirmado que "Pedro Sánchez ha subido los impuestos cien veces en ocho años" y que "pagamos los impuestos más altos de España y tenemos los peores servicios públicos".

El vicesecretario ha subrayado que "el mayor sablazo de Sánchez al bolsillo de las familias no solo son las 100 subidas de impuestos que son 100 millones de euros. Han recaudado 180.000 millones de euros más con esas subidas de impuestos".

Tras analizar la subida del IVA de la electricidad y lo que podría subir el del gas, Bendodo ha dicho que el compromiso del PP es "el 10% de tarifa fija de IVA a todo el sector energético"; y en vivienda también ha fijado el compromiso de los 'populares' en una bajada de impuestos para el que compra, para el que alquila y para el que arrienda: "Que sea beneficioso fiscalmente comprar, alquilar o arrendar una vivienda".

Finalmente, Bendodo ha hecho un llamamiento para lograr el cambio y ha aseverado que para que este llegue "no hay atajos": "El cambio supone desalojar del Gobierno a Pedro Sánchez", a la vez que ha insistido en que "el mayor crédito que tiene un político es su palabra. Si falta su palabra lo ha perdido todo".