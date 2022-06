Bendodo ratifica que conservará el escaño en el Parlamento andaluz aunque no siga en el futuro gobierno autonómico

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, además de coordinador general del PP, se ha pronunciado este martes sobre su futuro político en Andalucía después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya ratificado en su salida del Gobierno por su responsabilidad partidista nacional para indicar que

"no me voy de Andalucía, seguiré trabajando por y para Andalucía desde otro prisma", mientras que ha ratificado que "tendré escaño en el Parlamento de Andalucía".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas, ha sostenido que su ausencia del Consejo de Gobierno que se conforme tras las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio "no es nada nuevo" para explicar entonces que en el congreso nacional de su partido, celebrado en el primer fin de semana de abril en Sevilla, "se planteó que la responsabilidad que me encomendó el presidente Feijóo como número tres de la dirección nacional requiere plena dedicación".

Bendodo ha proclamado que "siento orgulloso de que el presidente Juanma Moreno me llamara en su momento para ayudarle a ser presidente de la Junta de Andalucía", pronunciamiento al que seguidamente ha añadido que "me siento orgulloso de que el presidente Núñez Feijóo me llame para que le ayude a ser presidente del Gobierno", tras lo cual ha argumentado que "hacer el camino es más satisfactorio que llegar a la meta" para explicar entonces que "tendré que dedicar todo mi esfuerzo a esa labor, encantado", con el consabido matiz de que "no me voy de Andalucía".