Bendodo ve "precipitado" anunciar ya nuevas restricciones ante el aumento "exponencial" de casos de Covid en Andalucía

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha reconocido este lunes que se ha producido un crecimiento "exponencial" en el número de contagios de Covid-19 confirmados en la comunidad autónoma, si bien considera que resulta "precipitado" anunciar ya nuevas posibles restricciones cuando acaban de entrar en vigor las acordadas el pasado viernes por la Administración autonómica.

En este sentido, y en una entrevista en la Cadena SER Andalucía recogida por Europa Press, Bendodo ha señalado que desde la Junta van a ver primero "cómo evolucionan en los próximos días" las restricciones que han entrado en vigor en la medianoche de este lunes, "sin descartar" que haya que endurecerlas como consecuencia de la evolución de la pandemia, aunque ve "precipitado todavía" confirmar que vaya a ser así.

El portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que "estamos inmersos" actualmente en "una tercera ola" de la pandemia que "lleva un ritmo de contagio muy elevado", aunque "parece que es menos letal", si bien ha querido dejar claro que "el sistema sanitario andaluz es muy fuerte", y su "fortaleza se ha visto reforzada en los últimos dos años" merced a los "más de 2.000 millones de euros de inversión extraordinaria" que le ha procurado el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos, según ha puesto de relieve antes de sostener que "eso ha permitido que la pandemia haya evolucionado en Andalucía a un ritmo menos agresivo que en el resto de España".

Con todo, ha admitido que "la evolución de la tercera ola de forma abrupta ha multiplicado los contagios", elevando la tasa de incidencia de Andalucía a cerca de 300 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, inferior pese a ello a la media nacional, situada este lunes en 435.

"El crecimiento es exponencial, y por eso la preocupación de los expertos", que son los que "marcan el ritmo de decisiones" a tomar, según ha continuado el consejero portavoz, quien ha manifestado que "la prudencia obliga, en caso de multiplicación de contagios, a aumentar las medidas de restricción".

No obstante, ha insistido en señalar que desde la Junta van a "esperar" antes de ese posible endurecimiento de medidas. "No vamos a llegar tarde ni nos vamos a precipitar", ha añadido Bendodo antes de defender que el Gobierno andaluz tiene "la hoja de ruta perfectamente definida", y "la evolución en los próximos días va a ser decisiva para que tomemos o no esas decisiones más restrictivas".

PROCESO DE VACUNACIÓN

Bendodo también ha destacado que esta "tercera ola" va acompañada de la campaña de vacunación contra la Covid-19, de forma que "al ritmo que crece" una lo hace la otra, y en Andalucía ese proceso de vacunación ya marcha "a velocidad de crucero", de forma que se han puesto ya "más del 60% de las vacunas que nos han llegado, que son aproximadamente unas 84.000 a día de hoy", según ha comentado.

Tras valorar que "ese ritmo debe ayudar a que el impacto de la tercera ola sea menor", Bendodo ha advertido de que "no va a ser suficiente" eso tampoco por sí solo, porque "al final la última palabra" para que "la tercera ola vaya a menor o mayor ritmo depende individualmente de cada ciudadano y de las medidas de autoprotección que tomemos cada uno", según ha comentado antes de declararse "orgulloso de la responsabilidad de la inmensa mayoría de los andaluces".

Bendodo también ha defendido que, "a día de hoy", en Andalucía "no necesitamos acudir ni a la sanidad privada ni a ningún tipo de ayuda externa" para vacunar, y ha apostillado que "ahora mismo el debate no es ese, sino el número de vacunas que nos llegan del Gobierno central" a la comunidad autónoma.

Ha explicado que el Ejecutivo central remite actualmente a Andalucía "unas 69.000 vacunas cada semana", pero la comunidad está preparada "para poner más de 15.000 al día", por lo que "tenemos mucho margen todavía en la sanidad pública", y "ojalá tuviéramos que recurrir a la sanidad privada, a enfermeros jubilados, a estudiantes de Enfermería de último año" para dispensar vacunas "porque significaría que han llegado muchísimas", según ha comentado el consejero de la Presidencia.

En esa línea, ha manifestado que "la realidad a día de hoy es que necesitamos que lleguen muchas más vacunas a Andalucía para inmunizar a la población en el menor tiempo posible", si bien ha indicado que desde la Junta no quieren ahora "perder ni un minuto en la confrontación" con el Gobierno de España y se encuentran "centrados en dos cuestiones", que son "la lucha contra la tercera ola y la campaña de vacunación masiva en Andalucía".

Al respecto, ha anunciado que este martes se presentará en el Consejo de Gobierno andaluz "el Plan '24/7', que es que Andalucía está vacunando ya a cualquier hora del día los siete días de la semana", pero "necesitamos más vacunas, que el Gobierno llegue a un acuerdo con el resto de países de la Unión Europea para comprar más vacunas a las farmacéuticas que las están fabricando", ha añadido.

Por otro lado, sobre el impacto en los colegios de la ola de frío que se vive actualmente y la necesidad de cumplir con los protocolos en las aulas para evitar contagios de Covid, Bendodo ha señalado que los colegios cuentan ahora mismo con "instrucciones de la Consejería de Educación para combinar climatización y ventilación natural, que es absolutamente necesaria ahora mismo según los expertos" para reducir el riesgo de infecciones del coronavirus, por lo que "ahora mismo hay que convivir con el frío y la ventilación" y "saber adaptarse" a eso, algo que ha reconocido que es "complicado".

MÁS AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS

Por otro lado, sobre la crisis "económica y social" derivada de la pandemia, Bendodo ha subrayado que la Junta anunció a finales del año pasado la movilización de 667 millones de euros en "ayudas directas y avales a comercios, pymes y autónomos" para paliar las consecuencias de ese impacto, un montante que es "más del doble" que el puesto por "el conjunto de todas las comunidades autónomas" para ayudar a esos sectores, según ha puesto de relieve.

Además, ha anunciado que este martes se pondrán también sobre la mesa del Consejo de Gobierno "más de 40 millones de euros de ayudas directas para pymes y autónomos societarios para paliar los efectos de la crisis económica causada por el Covid".

El consejero portavoz de la Junta ha apostillado que en esto "tenemos que ir a todos a una", y tras defender que "Andalucía va al 200% y hace un esfuerzo importantísimo", ha pedido al Gobierno de España que, ya que "se ha visto incapaz de dar ayudas directas a pymes, autónomos y hostelería", al menos "baje los impuestos a esos sectores tan castigados, no cobre la cuota de autónomos o baje el IVA", entre otras medidas.