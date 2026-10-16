La Bienal de Sevilla cierra su XXIV edición con más de 1,3 millones de euros y un impacto superior a los 59 millones

Imagen de clausura de la Bienal de Flamenco. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIV de la Bienal de Flamenco de Sevilla ha alcanzado la mayor recaudación de su historia, con un total de 1.356.519 euros, superando la cifra registrada en la pasada edición de 1.008.701 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, a lo largo de las 25 jornadas de programación, las 72 funciones celebradas han registrado una ocupación media del 92%, y 44 de esas funciones se celebraron con las localidades agotadas.

En paralelo, la proyección de la Bienal en los medios de comunicación ha alcanzado más de 4.600 impactos, una audiencia superior a 1.323 millones de personas y un valor de comunicación de más de 59 millones de euros, el más elevado de toda la trayectoria del evento.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta edición de la Bienal ha contado con "cifras que hablan por sí solas y que demuestran la enorme capacidad de convocatoria del flamenco y la respuesta del público a una programación de excelencia".

EL RECORRIDO DE LA BIENAL

El recorrido comenzó en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, donde se estrenó la gala 'El mundo por montera', que conmemoró el centenario de la proyección del arte jondo hacia el gran público y donde se dieron cita figuras consagradas y nuevas voces del flamenco, como José Mercé, José el de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita y Ángeles Toledano al baile del Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero.

Entre el 11 y el 27 de septiembre, el Espacio Turina ha acogido nueve recitales que han trazado un recorrido por el presente y el futuro de un instrumento esencial del arte jondo, con la participación de Antonio Rey, Canito y Raúl Rodríguez, José Fermín Fernández, Juan Requena, María Marín, Manuel de la Luz y Manuel Imán, Diego del Morao, Juan Medina y Dani de Morón.

Por su parte, la Iglesia de San Luis de los Franceses ha revelado otras formas de escuchar el flamenco bajo el concepto de las 'Matinés únicas', en la que se han celebrado seis conciertos entre el 12 y el 27 de septiembre, con tres propuestas que han tendido puentes entre el arte jondo y la música antigua.

Pedro El Granaíno, Alejandro Hurtado y Encarna Anillo han protagonizado este ciclo, acompañados por Daniel Oyarzábal al clave y órgano, Enrike Solinís a la guitarra barroca y Miguel Rincón al laúd, respectivamente.

MÁS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

A orillas del Guadalquivir, el Muelle de la Sal ha acogido tres 'Noches únicas' en las que la memoria y la transmisión han sido protagonistas, como la celebrada en 'Mujeres Gitanas', con La Fabi, Montse Cortés y Mara Rey; 'Uvitas negras', que celebró el 75 aniversario de la Peña El Pozo de las Penas de Los Palacios y Villafranca; y 'Andalucía en el tiempo', dirigida por Manuel Curao y con representantes del cante de las ocho provincias andaluzas.

En el Real Alcázar, el Patio de la Montería acogió a Israel Fernández, con 'De oro y marfil'; a Rancapino Chico, que presentó en estreno absoluto 'Pizarra', un regreso a los cantes registrados en los antiguos discos de pizarra; y a 'Xerezanías', un encuentro con las sagas jerezanas de los Zambo, los Agujetas y los de la Malena, con Luis El Zambo, Dolores Agujetas y Antonio de la Malena, entre otros artistas.

Igualmente, la Real Fábrica de Artillería se ha incorporado con los estrenos absolutos de dos propuestas, con las que los días 13 y 14 de septiembre, Ana Morales presentó 'Rapsodia. Fantasía subterránea', con dirección musical de Niño de Elche y del 22 al 24 de septiembre, Pablo Martín Caminero desplegó 'Trilogía', un recorrido en tres entregas por los pilares del arte jondo junto al cantaor David Carpio y la bailaora María Moreno.

ESCENARIOS INTERGENERACIONALES El Teatro Alameda ha ofrecido un recorrido por distintas generaciones y formas de vivir el flamenco, con nueve espectáculos que han contado con Macarena López, José del Tomate y los jóvenes talentos de la Gala del Círculo Andaluz de Jóvenes Flamencos, quienes han dado paso a propuestas como 'Patio', de Joselito Acedo; 'Lo que nadie ve', de Ezequiel Benítez; y el estreno absoluto de 'Tribusssh!', de Pastora Galván.

Las noches únicas han completado este itinerario con el homenaje al maestro Manuel Vallejo de 'Por Vallejo', con Manuel Cuevas y Miguel de Tena; el encuentro entre Capullo de Jerez y José de los Camarones en 'Los flamencos no van a la barbería'; y 'Herencia', de Juan y Bernardo Parrilla junto a Diego Carrasco y Carrete de Málaga.

Así, el Teatro Central ha acogido nueve espectáculos que han explorado nuevas formas de expresión a través del baile, el cante y el diálogo con otras disciplinas, de los que siete han sido estrenos absolutos, de Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Andrés Marín, Sara Jiménez y Sandra Carrasco junto a David de Arahal, han compartido programación con las propuestas de José Maya, Isabel Bayón y Estévez/Paños y Compañía.

El Teatro de la Maestranza ha reunido grandes nombres del cante, el toque y el baile en una programación marcada por dos estrenos absolutos y varias 'Noches únicas' como 'Infinita', con el que Sara Baras abrió esta edición.

A esta creación se sumaron las propuestas de Juan Manuel Cañizares junto a la ROSS, José Mercé, Manuel Liñán, Esperanza Fernández, Duquende y José Valencia, Farruquito y Marina Heredia, también con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La clausura, el 3 de octubre, reunió a Carmen Linares, Marina Heredia, María Terremoto y Rafaela Carrasco en 'Perlas a millares', una celebración del 30 aniversario de 'Antología de la mujer en el cante'.

LA VUELTA DEL LOPE DE VEGA

En esta XXIV edición, el Teatro Lope de Vega ha acogido nueve espectáculos, cuatro de ellos estrenos absolutos y cinco concebidos como propuestas únicas, que han recorrido distintas expresiones del flamenco a través de artistas como Dorantes, Arcángel, Rafael Riqueni y Tim Ries, Aurora Vargas y Juana Amaya, David Coria, Mayte Martín o Alfonso Losa, entre otros.

Entre las citas destacadas han figurado la muestra 'La noche azul. Ópera flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester', en la Real Fábrica de Artillería; el ciclo 'Flamenco a pie de calle', que ha llevado el cante y el baile a distintos barrios y enclaves patrimoniales; y el pregón inaugural de la Bienal, celebrado en la Plaza de San Francisco.

A través de 'Sevilla se deja ver', distintas instituciones y entidades culturales, académicas y profesionales han sumado exposiciones, encuentros, talleres de fotografía y propuestas que han vinculado el flamenco con el cine, la literatura, la gastronomía y el patrimonio.

Por otro lado, la Sala de Revelado ha acercado a la ciudadanía el trabajo una instalación itinerante que ha recorrido distintos espacios de Sevilla bajo el lema 'Lo invisible también es flamenco', que ha permitido a más de 2.000 personas descubrir los procesos de creación de artistas como Andrés Marín, Manuel Liñán, Patricia Guerrero, Ana Morales, David Coria, Juan Tomás de la Molía, Águeda Saavedra, Rosario La Tremendita, Marina Heredia y Rafael Riqueni, entre otros.

LA BIENAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo de la programación y en las jornadas previas y posteriores, la Bienal ha acumulado más de 4.600 impactos en medios, entre prensa impresa, medios digitales, radio y televisión.

Estas apariciones han alcanzado una audiencia de 1.325 millones de personas y han generado un valor de comunicación que supera los 59 millones de euros, la cifra más elevada de impacto económico global en medios registrada en toda la trayectoria de la Bienal.

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