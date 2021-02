Blanco destaca que la iniciativa AIRE "ha mejorado" los planes de empleo con ayudas "más elevadas" y sistemas de control

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este jueves en el Parlamento que la actual iniciativa AIRE ha introducido "importantes mejoras" con respecto a los planes de empleo desarrollados en anteriores legislaturas, como una nueva sistematización de recogida de datos que permitirá realizar una adecuada evaluación de sus resultados, o el "incremento" de las ayudas destinadas a los ayuntamientos para las contrataciones, que "se habían mantenido invariables durante cinco años".

Durante una comparecencia solicitada por varios grupos parlamentarios para evaluar el desarrollo de los distintos planes de empleo, la consejera ha explicado que su equipo se centró en adoptar mejoras en los planes de empleo para aplicar las recomendaciones que realizó la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización sobre las Iniciativas de Cooperación Social y Comunitaria aprobadas en 2015, en concreto referido a Emple@joven, el programa que se centraba en aplicar medidas de fomento del empleo de los jóvenes.

En este sentido, Blanco ha recordado que la Cámara de Cuentas señaló "insuficiencias" como la no elaboración de un plan de seguimiento y control para la evaluación, o la existencia de informes de seguimiento que no incluían indicadores necesarios para valorar la eficacia y eficiencia de la gestión de estas políticas de cara a lograr su objetivo.

En la misma línea, la consejera también ha señalado que la Dirección General de Fondos Europeos recomendó, en su análisis de Emple@30+, el programa destinado a mayores de 30 años, que se realizase un seguimiento de los participantes una vez finalizada su participación en los planes de empleo.

"MEJORAS"

De cara a la gestión de las Iniciativas de Cooperación Local que se han desarrollado en 2019, así como en la puesta en marcha el pasado año de la actual Iniciativa AIRE, Blanco ha detallado algunas de las mejoras introducidas, como el diseño e implementación de nuevos sistemas de recogida y sistematización de datos e información, con objeto de mejorar los procesos de seguimiento y evaluación no solo de estos programas, sino de toda la actividad del SAE.

Igualmente, la consejera ha indicado que "se han incrementado notablemente" las cuantías de las ayudas destinadas a los ayuntamientos, lo que ha supuesto "el aumento del salario que reciben los contratados", y se ha realizado un "notable esfuerzo en agilizar todo el procedimiento de tramitación de estas ayudas" con la finalidad de reducir la carga administrativa de su gestión y de garantizar el cumplimiento de los plazos preceptivamente establecidos.

Por último, la consejera también ha recordado que los ayuntamientos reciben con la Iniciativa AIRE en un solo pago el 100% de la ayuda, frente a anteriores programas, que avanzaban un 75% de la subvención y abonaban el 25% restante al final, lo que motivaba que las corporaciones locales tuvieran que adelantar parte de su coste.

Con respecto a la actual Iniciativa AIRE, Blanco ha explicado que se encuentra actualmente en plena ejecución en todo el territorio andaluz, estando prevista su completa finalización, aproximadamente, hacia el tercer trimestre de 2021.

En concreto, la Iniciativa AIRE permitirá la contratación de 11.668 personas en situación de desempleo, de los que ya se han realizado 7.063 contratos, lo que supone más del 60% de los previstos desarrollar en esta edición.

Por su parte, Inmaculada Nieto de Adelante Andalucía ha señalado que su grupo "siempre le va a pedir a la administración y siempre tratará de contribuir con su acción política a una inversión sobria de los recursos públicos y, por supuesto, a una evaluación minuciosa de esa inversión".

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha señalado que después de cuatro décadas "el resultado de las políticas de empleo socialistas se resumen en paro, corrupción, miseria y ruina" y ha hecho hincapié en cinco puntos como son que "no se apliquen políticas de empleo socialistas que solo traen paro, miseria y ruina; fomentar la contratación a través de los autónomos, pymes y micropymes, destinar el dinero al fomento de la contratación, a la Formación Profesional y a la inserción laboral; abandonar las políticas del empleo precario y, hoy más que nunca, destinar más dinero a los autónomos que son el eslabón más frágil de la cadena".

"LO QUE JAMÁS SE DEBE HACER SON LOS PLANES DE EMPLEO DE DÍAZ"

El popular Juan Bueno ha destacado que "el esfuerzo y las medidas para el mantenimiento y la recuperación del empleo perdido" y ha valorado que "se aparte radicalmente del modelo de los planes de empleo socialistas" con una forma de planificar el empleo "más eficaz" para todos los andaluces. "Lo que jamás se debe hacer son los planes de empleo de Susana Díaz; lo dice incluso la Cámara de Cuentas, con contratos parcos en el tiempo, empleabilidad ínfima y nulo mantenimiento del empleo a posteriori". "Se contrataba poco, mal y además no tenía ningún objetivo", ha añadido.

El diputado de Ciudadanos Francisco José Carillo ha destacado que se han puesto en marcha distintos planes de empleo y que "aunque criticados, 771 de los 785 municipios andaluces se adhirieron a un plan que no tenía que ser tan malo cuando lo que se incentivaba era la contratación", al tiempo que ha añadido que "hay una diferencia entre el subsidio a fondo perdido y el incentivo a la contratación" y que la Consejería "ha colaborado con todos los municipios, y esto es un antes y un después". "Lo que ha hecho Empleo es intentar cambiar un ecosistema de 37 años, que es complicado hacerlo en dos años, pero se intenta", ha manifestado.

La diputada socialista Beatriz Rubiño ha criticado que "saquen las bondades del plan AIRE y sean capaces de decir que se han adherido 771 municipios, cuando con el PSOE los tres planes anteriores han tenido más éxito", y ha respondido a Vox afirmando que es el partido "del machismo, la misoginia, el racismo y el veto parental", y que "está vendiendo bien caro el apoyo a este gobierno que no está haciendo nada por el empleo". Además, ha instado a "hablar del paro y las personas que lo pasan mal, y no faltar el respeto con intervenciones incendiarias que no contribuyen a nada en esta tierra".