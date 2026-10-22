El BOE publica la concesión directa de 3,5 millones a la Universidad de Jaén para impulsar alojamientos universitarios

Archivo - Uno de los edificios del Campus Las Lagunillas. - UJA - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la concesión directa de 3,5 millones de euros a la Universidad de Jaén (UJA) para impulsar de alojamientos universitarios.

La cuantía forma parte del Real Decreto 850/2026, por el que se regulan estas subvenciones en materia de alojamientos universitarios durante el ejercicio presupuestario 2026, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de España.

En total, se contempla una dotación de 45 millones de euros para el impulso de alojamientos universitarios asequibles en 2026. De ellos, la UJA, una de las siete universidades públicas beneficiadas, recibirá una subvención de 3.564.000 euros para la residencia que promueve en el solar aledaño a la plaza de Santiago.

La Subdelegación ha explicado que esta iniciativa tiene como finalidad ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, así como facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

El acceso a una vivienda asequible constituye uno de los principales retos sociales y económicos de España, especialmente en las grandes áreas urbanas y en aquellos municipios que concentran actividad educativa y universitaria. Entre las necesidades residenciales que concurren en estos ámbitos, está la asociada a la movilidad de estudiantes y del personal docente e investigador.

La promoción de alojamientos universitarios asequibles cumple, por tanto, una doble función de interés general: facilita la movilidad académica, la igualdad de oportunidades y la atracción de talento y, al mismo tiempo, permite atender una necesidad residencial diferenciada, reduciendo su concurrencia con la demanda de vivienda habitual.

Por otro lado, el Real Decreto 854/2026, de 21 de octubre --por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso académico 2026-2027-- ha concedido 135.000 euros a la Universidad de Jaén.

El objetivo es incrementar a medio plazo el número de personas tituladas en Medicina egresadas de las universidades españolas para fomentar el acceso a la formación sanitaria especializada en la titulación de Medicina y aumentar a largo plazo la disponibilidad de profesionales de la medicina como medida parcial frente al déficit de profesionales sanitarios de determinadas especialidades.