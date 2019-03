Bosquet espera que "los ánimos se calmen" en el Parlamento tras las elecciones que hacen que estén "más crispados"

Publicado 25/03/2019 12:52:03 CET

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha reconocido este lunes que la situación actual en la Cámara autonómica "no es fácil", y cree que la cercanía de procesos electorales como los que se van a desarrollar en España en los próximos meses --con comicios generales en abril, y locales y europeos en mayo-- "hace también que quizá los ánimos ahora están infinitamente más crispados" entre los diputados, por lo que tiene la "esperanza" de que, "después de mayo, los ánimos se calmen", cuando pasen esas citas con las urnas.

Así lo ha expuesto durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR, donde ha sido presentada por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

En este encuentro informativo, al que, entre otros representantes públicos, han asistido los consejeros de Educación y Deporte, Javier Imbroda; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, así como el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, Bosquet ha lamentado que en el Parlamento se viven actualmente "momentos bastante tensos, y eso requiere calmar los ánimos a veces".

La presidenta de la Cámara ha subrayado que en el Parlamento están representados cinco grupos porque así lo quiso la voluntad de los andaluces expresada en las urnas, por lo que "corresponde a los grupos estar a la altura de esos resultados electorales".

Ha aseverado que "el debate ideológico para nada debería estar reñido con el respeto" que los 109 diputados autonómicos "tenemos que tener a la institución que representamos", según ha abundado Bosquet, que considera que "es necesario distinguir cuándo estamos en un debate ideológico y cuándo estamos en un mitin electoral".

Bosquet también ha afirmado que "debatir en el Parlamento es debatir para intentar resolver los problemas de los ciudadanos", y ha advertido de que, "cuanto más confrontamos los diputados en la Cámara, en mayor medida se produce la desafección de los ciudadanos hacia la clase política".

QUE LOS DIPUTADOS "SE GUARDEN RESPETO"

En esa línea, la presidenta del Parlamento ha realizado un llamamiento a favor de "devolver la confianza y la ilusión a los ciudadanos", porque "son ellos los que nos ponen y nos quitan, y a quienes les debemos el respeto", según ha incidido Bosquet, quien también ha remarcado que "estamos ante un pluralismo político" ante el que "se requieren consensos".

Ha querido dejar claro que, como presidenta del Parlamento, va a enarbolar la "bandera" de que los diputados "se guarden el respeto", porque hay que "saber dónde estamos", que es "en el Parlamento, en la casa de todos".

Además, ha avisado de que "no me va a temblar el pulso si tengo que regañar a cualquiera, incluso al portavoz de mi grupo parlamentario", si bien ha expresado su esperanza y confianza en que, "situaciones como la del Pleno pasado", cuando dirigió varias reprimendas a los diputados por su comportamiento durante los debates, y que "no es nada agradable, no se vuelvan a repetir", aunque si eso ocurre "no me temblará el pulso en volver a regañar a sus señorías", según ha insistido.

SITUACIÓN DE TENSIÓN EN LA CÁMARA

Bosquet ha indicado además que cuando se constituyó el Parlamento de esta undécima legislatura "confluyeron una serie de circunstancias que hicieron que la situación fuera más tensa" dentro de la Cámara.

Así, ha recordado que, por primera vez, el PSOE-A pasaba a ejercer el papel de la oposición tras estar gobernando durante aproximadamente 37 años de autonomía andaluza, de forma que, también, por primera vez había a la vez un presidente del Gobierno andaluz y una presidenta del Parlamento de signo distinto al socialista, además de que entraba un partido nuevo en la Cámara --Vox--, y convivían grupos con "ideologías antagónicas o contrapuestas", una "serie de circunstancias que hacen que la crispación sea mayor", según ha apuntado.

De igual modo, en declaraciones a los periodistas antes de comenzar el desayuno informativo, Bosquet ha insistido en que, en el Parlamento andaluz, ella intenta "poner todos los medios para que sus señorías, de todos los grupos políticos, se muestren el respeto debido, porque creo que tenernos respeto a nosotros mismos es tener respeto a los andaluces".

En relación a la expresión de "buscadores de huesos" con la que el diputado de Vox Benito Morillo se refirió en el pasado Pleno a los defensores de la memoria histórica, la presidenta de la Cámara ha apuntado que cree que "fue una falta de respeto", y que "el nivel de la Cámara en la actualidad deja bastante que desear".

"Hacemos muchas veces más mítines políticos que debates, y creo que el debate no debería estar reñido con el respeto que nos tenemos que guardar todos, porque faltarnos el respeto de un grupo político a otro en realidad es faltárselo a los andaluces, que son los que han prestado su confianza a un determinado grupo político, sea de la ideología que sea", ha zanjado Bosquet.