La Brigada X despide al general Fernando Ruiz, tras casi tres años al frente de la misma en Cerro Muriano (Córdoba)

El general Fernando Ruiz ha presidido la parada militar celebrada con motivo de su despedida de la BRI X, tras casi tres años al frente de la misma. - BRI X

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Córdoba ha despedido a su jefe, el general Fernando Ruiz, con motivo de su ascenso a general de División, tras casi tres años al frente de la BRI X, en un acto celebrado en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba).

La jornada, según recoge la web del Ejército de Tierra, consultada por Europa Press, ha comenzado en la sala de honor de la BRI X, donde el general Ruiz ha firmado en el libro de honor de la Brigada, en presencia de los jefes de unidad, el jefe de Estado Mayor y los suboficiales mayores.

La posterior parada militar, de carácter interno, ha tenido lugar en los Llanos del Conde, en la misma base militar de Cerro Muriano, y ha sido presidida por el propio general Ruiz, quien, durante el acto, se ha dirigido a la fuerza presente agradeciendo a todos los componentes de la Brigada su esfuerzo, dedicación y compromiso diario.

El general Ruiz ha destacado "el honor y la satisfacción" que ha supuesto para él ejercer el mando de los hombres y mujeres que integran la Brigada cordobesa, "cuya entrega y profesionalidad, tanto en territorio nacional, como en operaciones, han contribuido a consolidar a la unidad como una de las más resolutivas y preparadas del Ejército de Tierra".

El acto militar ha concluido con el desfile de la fuerza presente, que ha estado compuesta por todas las unidades de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, dándose por finalizados los actos de despedida.

El general Fernando Ruiz asumirá el mando de la Comandancia General de Melilla, nuevo destino al que se incorpora tras su etapa al frente de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, desde la que se le desean "los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad y en los retos profesionales que tiene por delante".