Bronca entre el PSOE y el Gobierno andaluz por el cribado de cáncer de mama a mujeres menores de 50 años

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres menores de 50 años, como prometió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la campaña electoral de 2022, ha derivado este jueves en un rifirrafe entre el PSOE y el Gobierno andaluz, con la intervención incluso de la presidencia del Pleno en ese momento ejercida por la 'popular' Ana Mestre. "No voy a entrar en este numerito que propone el PSOE. Tengamos la fiesta en paz y sepamos cada uno cuál es nuestro papel", ha recriminado Mestre.

La diputada socialista María Márquez ha acusado a la consejera de Salud y Consumo de actuar con "frivolidad" en relación con esta promesa electoral que "dos años después, no han cumplido". "Tratándose de un tema tan sensible", el no cumplir dicha promesa electoral habla, en palabras de Márquez, de la "frivolidad y ligereza con la que ustedes apelan directamente al corazón, las entrañas y el miedo de la gente por un puñado de votos".

En este punto, la consejera de Salud, Catalina García, ha recriminado a la diputada socialista su "frivolidad por cómo ha usado a los pacientes". Le ha recordado que cuando el PP asumió el Gobierno de la Junta menos del 50% de la población andaluza podía activarse un código ictus, porcentaje que "hoy es del 90%"; actualmente, se invita al cien por cien de la población dentro del cribado de cáncer de colon a realizarse las pruebas de prevención y se ha ampliado el cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 70 y 71 años, "que también lo prometió el presidente Juanma Moreno", ha dicho.

Las filas del PSOE se han revuelto contra las explicaciones de la consejera, que ha afeado a los socialista que "su labor" sea la de "desconcentrar" cuando se está respondiendo. La presidenta del Pleno en ese momento, Ana Mestre, ha llamado al orden a la diputada Ángeles Ferriz que, al preguntar por los motivos, ha recibido como respuesta un "porque sí". El PSOE ha criticado a la consejera tanto por el cribado de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años como por los "retrasos" que sufren en sus pruebas las mayores de 50 a 69 años, que desde hace años están dentro del programa de prevención.

"Las mujeres que tienen cáncer de mama denuncian retrasos inadmisibles", ha dicho Márquez, que ha asegurado que las que tenían pruebas para octubre de 2023 "se las han hecho en febrero de este año". "No se puede jugar con la salud de la gente. Con toda la tarea que tiene, encima no cumplen con las promesas electorales, utilizando el sufrimiento de la gente", ha sentenciado, exigiendo a la consejera que "pida perdón y dimita".