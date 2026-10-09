El Cabildo Catedral de Córdoba firma un convenio con el Centro Suizo de Investigación sobre Vidrieras y Arte del Vidrio

Francine Giese y Joaquín Alberto Nieva, durante la firma del convenio para el estudio de las celosías y vidrieras bajomedievales de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - Cabildo Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha suscrito un convenio específico de colaboración con el Vitrocentre Romont, el Centro Suizo de Investigación sobre Vidrieras y Arte del Vidrio, que ha sido rubricado por el deán-presidente de la institución capitular, Joaquín Alberto Nieva, y la directora del centro helvético, la doctora Francine Giese.

Esta firma, según ha informado el Cabildo en una nota, se enmarca de manera directa en el desarrollo del proyecto de investigación conjunto denominado 'The Royal Chapel of Córdoba Revisited. Stucco Glass Windows in Medieval Iberia (2023-2026)', una ambiciosa iniciativa que reúne a los especialistas del departamento de Patrimonio del Cabildo Catedral y a los investigadores del Vitrocentre Romont "con el objetivo de llevar a cabo un profundo análisis histórico-artístico, material y técnico de las celosías y vidrieras de estuco del siglo XIV que decoran la Capilla Real de la Mezquita-Catedral".

El Vitrocentre Romont, fundado en 1988 como una infraestructura nacional suiza de investigación, es una entidad de máximo prestigio mundial dedicada a la documentación y valorización de las artes del vidrio en distintas épocas y contextos culturales. Su probada experiencia "aportará un conocimiento científico inestimable para comprender la composición, los pigmentos, el origen y el estado de conservación de estas celosías bajomedievales".

A través de esta alianza estratégica y multidisciplinar, el Cabildo Catedral reafirma su "vocación científica" y su "compromiso absoluto con la preservación y el estudio riguroso de la Mezquita-Catedral, garantizando que las técnicas más avanzadas del mundo se pongan al servicio de nuestro Patrimonio de la Humanidad".