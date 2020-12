Cajasur esgrime que ha concedido 600 millones en financiación en Andalucía y que contribuye al 0,2% del PIB autonómico

CÓRDOBA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cajasur, entidad financiera perteneciente al grupo Kutxabank, ha señalado este viernes por medio de una nota que "es un proveedor clave de financiación y servicios bancarios para las instituciones andaluzas, contando actualmente con más de 600 millones de euros en financiación concedida".

El estudio del Centro de Predicciones Económicas (Ceprede) indica que Cajasur es una de las principales empresas en generación y sostenimiento del valor añadido a la economía, con una aportación del 0,2% del PIB de Andalucía, ayudando a sostener cerca del 2,3%, cifra que se eleva hasta el 8,3% en el caso de Córdoba.

Con presencia en 271 oficinas repartidas en la comunidad autónoma, es una de las principales entidades colaboradores de ayuntamientos y diputaciones andaluzas, con ofertas específicas para más de 230.000 funcionarios públicos.

El servicio agrario de Cajasur, ha reivindicado esta entidad por medio de una nota, es líder en financiación nacional con la sociedad de caución Saeca desde 2017 y ostenta la mejor ratio de éxito de cobro por expediente PAC tramitado, con un 99,47%.

Fue también una de las primeras entidades financieras en implementar una app específica para el sector, agrobesana, con toda la información sobre ayudas, precios, mercados, climatología y otras noticias agro de relevancia.

Cajasur es también la entidad financiera con mayor presencia en la capital cordobesa y provincia, y la más comprometida con la prestación de servicios bancarios básicos en las zonas rurales de Córdoba y Jaén, garantizando la inclusión financiera.

El 30% de su red está establecida en localidades de menos de 10.000 habitantes y está presente en municipios desde 400 habitantes.

Durante 2019 se realizaron pagos a más de 1.400 proveedores locales por valor de más 20 millones de euros.

La actividad corporativa y financiera de Cajasur Banco, que cuenta con cerca de 1.800 empleados, contribuye al mantenimiento de más de 60.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma andaluza.

GRUPO PIONERO EN EMISIÓN DE UN BONO SOCIAL

Cajasur y Kutxabank, grupo financiero al que pertenece, ha recordado que es una entidad financiera "pionera en inversión socialmente responsable con más de 15 de años de experiencia" tras esgrimir que "el grupo ha sido el primero del sector en emitir un bono social, en 2015, y en suscribir un acuerdo a largo plazo para el suministro de energía 100% renovable", a lo que ha sumado "ser líderes en tener huella de carbono positiva mediante la reducción del consumo y la gestión de bosques propios".

El Grupo se ha vuelto a mostrar como la entidad financiera con los mejores índices de solvencia de todo el sistema, con la mejor ratio CTE1 fully loaded, un 16,67%, de la banca española y única por encima de la media europea, según la Autoridad Bancaria Europea. Es también el banco con menor ratio de morosidad y de apalancamiento, según ha informado por medio de una nota.

Cajasur-Kutxabank ha afirmado su condición de "pioneros en el sector financiero en materia de sostenibilidad", con un modelo de negocio que trabaja por el cumplimiento de "los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, reconocido por supervisores, reguladores y agentes del mercado".

Con un modelo de gobernanza en línea con las mejores prácticas del mercado y una continua mejora en transparencia, el Grupo es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2012, y periódicamente realiza un informe de seguimiento de su grado de cumplimiento y desde 2007 una memoria de sostenibilidad auditada por un experto independiente (Aenor).

Este año 2020, la prestigiosa revista The Banker (Financial Times) ha elegido a Kutxabank, del que forma parte Cajasur, como The Best Perfoming Bank in Spain (El Banco con Mejor Desempeño en España), destacando su liderazgo en solvencia, apalancamiento y calidad de activos.