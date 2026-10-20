La Campiña Sur de Córdoba avanza en el desarrollo del PAI Conecta Campiña Sur con ocho proyectos ya adjudicados

Pleno de la Mancomunidad Campiña Sur. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado esta martes una sesión plenaria extraordinaria donde ha informado de los avances en la ejecución del Proyecto de Actuación Integrado (PAI) Conecta Campiña Sur, con ocho proyectos ya adjudicados. Se trata de una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo del territorio mediante actuaciones de mejora de los espacios públicos, recuperación ambiental y modernización de infraestructuras, financiada por los Fondos Feder.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, ya se han firmado los convenios con todos los ayuntamientos participantes en el proyecto y se ha dado cuenta al Pleno del compromiso de financiación de la Diputación de Córdoba, destinado a reforzar el sistema de financiación del PAI. Asimismo, ya se han adjudicado ocho proyectos que permitirán desarrollar actuaciones en distintos municipios de la comarca.

En concreto son la 'Revegetación y el Acondicionamiento del Parque Periurbano El Pozuelo' y la 'Mejora de las Infraestructuras Deportivas' de Montalbán de Córdoba; la 'Revegetación de la Ladera de las Cisternas Romanas' e 'Instalación de un Circuito Biosaludable' en Monturque; la 'Mejora del Parque de La Minilla' y la 'Reforestación de la Vereda de Málaga', ambas actuaciones en La Rambla; la 'Mejora del Parque de Poniente', en Santaella, y la 'Revegetación del Cerro de La Alcoba', en Montemayor.

Estas actuaciones permitirán intervenir en espacios verdes y zonas de uso público, favorecer la recuperación ambiental y mejorar las infraestructuras municipales, contribuyendo a la calidad de vida de la ciudadanía y a la sostenibilidad del territorio.

TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE DE LA GUIJARROSA

La sesión plenaria ha abordado también otros asuntos de gestión de la entidad supramunicipal, entre ellos la toma de posesión de Jesús Granados, alcalde de La Guijarrosa, como nuevo miembro del Pleno de la Mancomunidad, tras la jubilación de Manuel Ruiz Alcántara.

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, ha trasladado su agradecimiento a Manuel Ruiz por la labor desarrollada durante su etapa de representación institucional, destacando "su dedicación, esfuerzo, compromiso con la comarca y vocación de servicio público".

Ruz ha dado la bienvenida al nuevo regidor y le ha trasladado sus mejores deseos en esta nueva etapa, reafirmando la disposición de la Mancomunidad a mantener una estrecha colaboración institucional con el Ayuntamiento de La Guijarrosa.

En este sentido, ha señalado que "asumir la Alcaldía supone una importante responsabilidad con el presente y el futuro del municipio, y tengo la confianza de que el diálogo y la cooperación entre ambas instituciones van a continuar siendo fundamentales para afrontar los retos locales y mejorar los servicios a la ciudadanía".

APROBADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2026

Entre los principales acuerdos de gestión, el Pleno ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla cuatro plazas de personal laboral: Auxiliar Administrativo, Psicólogo, Técnico Auxiliar de Catastro y Técnico de Turismo. El acuerdo incluye la declaración del carácter estructural de estos puestos y la aprobación de la memoria justificativa como instrumento de planificación plurianual, con el objetivo de favorecer su cobertura definitiva mediante los correspondientes procesos selectivos y contribuir a reducir la temporalidad de la plantilla.

Asimismo, se ha aprobado el expediente de modificación de crédito 8/2026, mediante transferencias entre aplicaciones presupuestarias, para atender necesidades relacionadas con gastos de personal, atenciones protocolarias y comunicaciones telefónicas.

RECONOCIMIENTO A MONTILLA Y LA RAMBLA

Durante la sesión, Miguel Ruz ha puesto también en valor dos acontecimientos relevantes para la promoción y la identidad de la Campiña Sur Cordobesa: el nombramiento de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027 y el centenario de la Feria de Cerámica y Alfarería de La Rambla.

El presidente de la mancomunidad ha destacado que "el nombramiento de Montilla pone de manifiesto la trayectoria histórica, la cultura vitivinícola y el trabajo de generaciones de profesionales que han convertido el vino en una de las principales señas de identidad del territorio". En este sentido, ha subrayado que "esta designación representa una oportunidad para impulsar la promoción turística, fortalecer la actividad económica, apoyar al sector vitivinícola y poner en valor el patrimonio cultural y gastronómico de la comarca".

Ruz ha felicitado también a La Rambla por el centenario de su Feria de Cerámica y Alfarería, una celebración que ha definido como "un referente cultural, artesanal y económico para la comarca" y ha señalado que "la cerámica rambleña constituye un recurso de gran valor por su capacidad para preservar el patrimonio, generar actividad económica, atraer visitantes y contribuir a la promoción turística del territorio, destacando el esfuerzo de los profesionales del sector y de las instituciones que han mantenido viva esta tradición durante cien años".