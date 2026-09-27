El candidato a las primarias del PSOE José Antonio Romero pide a la otra candidatura que se sume a su proyecto

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CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba José Antonio Romero ha reclamado este domingo al otro candidato, Ángel Ortiz, que se sume a su "proyecto de unidad" para hacer "más fuerte, si cabe, al partido" y poder "ganar las elecciones municipales" de mayo de 2027 en la capital, donde ahora gobierna el PP, con José María Bellido como alcalde.

La militancia socialista de Córdoba capital tendrá que acudir a una segunda vuelta de las Primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba para las elecciones municipales entre José Antonio Romero y Ángel Ortiz, las dos candidaturas que han obtenido mayor respaldo en las urnas después de que ninguna de las tres candidaturas en liza que concurrían a la primera votación celebrada este sábado, 26 de septiembre, haya superado el 50 por ciento de los votos. José Antonio Romero y Ángel Ortiz han obtenido, respectivamente, el 45,24% y el 29,52% de los votos.

En un audio, Romero ha manifestado que encara la segunda vuelta "muy ilusionado después de ese 45,5% de confianza y de apoyo de mis compañeros". "Creo que el resultado lo dice todo. Los compañeros del PSOE de Córdoba quieren que la candidatura que represento lidere el proyecto del partido para las elecciones municipales. Se ha hablado alto y claro", ha señalado.

En este sentido, ha invitado a Ángel Ortiz y a la otra compañera que también optó a las primarias pero que ya no concurrirá a la segunda vuelta, Victoria Fernández, que se sumen a su "proyecto de unidad".

Por su parte, Ángel Ortiz ha manifestado que esta primera vuelta de las primarias "nos deja ante una segunda votación y, por tanto, ante la responsabilidad de seguir explicando nuestro proyecto y escuchando a quienes han participado en este proceso".

"Para mí, una nueva mirada significa precisamente eso, escuchar, hablar con serenidad, incorporar las distintas sensibilidades y entender que ningún resultado debe hacernos perder de vista para que estamos aquí. Hemos planteado una forma de hacer política basada en la cercanía, en el trabajo y en la idea de que la política debe ser un servicio", ha señalado.

Ha considerado que el resultado de las primarias "nos permite continuar defendiendo esas ideas y hacerlo desde el respeto absoluto a las demás candidaturas y a todas las personas que han participado". "Ahora comienza la nueva fase, afrontaremos esa segunda vuelta con responsabilidad, serenidad y voluntad de seguir explicando este proyecto", ha dicho.