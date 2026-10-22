Cáritas Diocesana de Jaén acompaña a más de 300 personas sin hogar en lo que va de año

JAÉN 22 Oct. (JAÉN) -

Cáritas Diocesana de Jaén ha acompañado a más de 300 personas sin hogar en lo que va de 2026 a través de sus recursos y proyectos. Una cifra que quien destaca en los próximos meses, hasta final de año, se suele incrementar considerablemente, debido a la campaña de recolección de la aceituna.

Así lo ha indicado la responsable del Programa de Personas sin Hogar y directora del Hogar Santa Clara, Sonia Quirós, quien ha recordado que, durante el pasado ejercicio, fueron atendidas 925 personas.

En cuanto al perfil de quienes han recibido el apoyo de Cáritas Diocesana este año, una abrumadora mayoría corresponde a hombres (300 frente a 14 mujeres), extranjeros en situación irregular (129 frente a 79 extranjeros en situación regular y 86 españoles), solteros y con estudios primarios o sin estudios.

Quirós ha ofrecido estos datos en el marco del acto de sensibilización celebrado este jueves en la plaza de Santa María en el marco de la campaña Nadie sin Hogar que impulsa la organización con motivo del Día de las Personas sin Hogar, fijado el 25 de octubre.

Más de un centenar de personas se ha sumado a esta convocatoria, entre ellos, agentes de Cáritas y alumnos del Grado Superior de Integración Social del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén.

Han participado en una dinámica organizada por el Hogar Santa Clara en la que, en torno a una estructura con forma de casa, han reflexionado sobre la realidad de las personas sin hogar. Además, se ha guardado un minuto de silencio por la persona fallecida en el incendio registrado el pasado martes en la capital, según ha informado Cáritas.

"No debemos dejar de lucha hasta que todo el mundo cuente con un espacio físico al que llamar casa. Y no solo eso. Debemos ir más allá y hacer de las casas hogares", ha afirmado Pedro Cuadrado, educador del Hogar Santa Clara, que ha dirigido la dinámica.

Posteriormente, los asistentes han escrito sobre la estructura de la casa aquellos valores que consideran claves en hogar. Finalmente, personas acompañadas en Santa Clara han formado la palabra "hogar" y han completado la estructura de la casa con sus demandas e inquietudes.

MANIFIESTO

Al término de la dinámica, la educadora del Hogar Santa Clara María del Carmen Conde ha leído del manifiesto de la campaña de 2026. "Tener un hogar no se trata solo de tener un techo, sino de tener un lugar al que pertenecer", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que "el sinhogarismo no puede reducirse a la imagen de quien duerme en la calle", sino que "es la ruptura del vínculo más esencial del ser humano", "la pérdida de la familia que sostiene, de la red que protege y de la certeza de tener un lugar en el mundo donde la vida pueda desarrollarse con plenitud".

El texto, además, recoge cómo las personas sin hogar acompañadas describen el sinhogarismo como "una experiencia dura, inestable e inhumana". "Piden que la sociedad comprenda que esta situación no es una elección y que cualquier persona podría verse en ella. Al mismo tiempo, recuerdan que la vivienda es un derecho y que las desigualdades estructurales influyen directamente en estas realidades. Invitan a mirar esta situación de empatía respeto y conciencia social, reconociendo la dignidad de tolas personas", ha añadido.

Por otro lado, ha denunciado "los prejuicios, estigmas y actitudes discriminatorias que han ido en aumento", así como los discursos que "reducen una realidad compleja a estereotipos, alimentan el rechazo y contribuyen a deshumanizar a quienes las viven".

"La exclusión residencial no es una elección individual, sino el resultado de factores sociales, económicos y políticos. Combatir estos discursos implica promover una mirada basada en los derechos humanos, la empatía y la responsabilidad colectiva", ha declarado.

También se ha indicado que cada vez son más las personas expulsadas de un sistema que no garantiza los derechos más básicos. "No podemos sostener un modelo que prioriza el mercado por encima de la vida e impide que todas las personas tengan un hogar, un lugar al que pertenecer", ha destacado. Tras la lectura del manifiesto, el acto ha concluido con la interpretación de la canción 'Di basta, nadie sin hogar', a cargo de su autor, José Antonio Delgado.

OTROS ACTOS

Los actos de la campaña Nadie sin Hogar, que comenzaron este miércoles, siguen este jueves con un Círculo de Silencio centrado en esta realidad. El domingo, a las 12,30, la capilla del Real Monasterio de Santa Clara acogerá una eucaristía, a la que seguirá una jornada de puertas abiertas y convivencia en el Hogar Santa Clara.

Ya fuera de los actos de la campaña, el 30 de octubre el Teatro Darymelia acogerá la obra de teatro 'Callejones sin estrellas', a cargo de la compañía Mujereando. Dirigida por Carmen Tamayo e interpretada por mujeres sin hogar, la obra se realizará a beneficio de Cáritas. Tendrá lugar a las 20,30 horas dentro del Ciclo Festival de Otoño Social.