UGT-A: "Defenderemos a ultranza la memoria de quienes perdieron su vida por nuestros derechos"

Se ha inaugurado este jueves la jornada 'La UGT: Reconstruyendo nuestra memoria colectiva', organizadas por UGT-A en Sevilla

SEVILLA, 13 Jun.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado, durante la inauguración de las jornadas organizadas por UGT-A en Sevilla bajo el título de 'La UGT: Reconstruyendo nuestra memoria colectiva', que "van a defender siempre a ultranza la memoria de aquellos que perdieron su vida por defender nuestros derechos".

En su intervención en las mismas, que se celebran en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US), Castilla ha señalado que "hacer estas jornadas es algo muy importante y más estando en el momento social y político en el que nos encontramos", para añadir que UGT es un sindicato que "ha vivido ya en tres siglos distintos".

"Creo que es algo importante de recordar, que llevamos 130 años de historia, que es el sindicato más antiguo de España y creo que en estos años negros después del golpe de estado, no podemos olvidarnos de todos aquellos que perdieron su vida por defender la libertad", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que "el fundador, Pablo Iglesias, decía siempre que invertir en educación era construir un pueblo libre y de ahí la idea de la casas del pueblo".

Castilla ha invitado también a visitar el archivo histórico de UGT Andalucía, "pues tiene un valor documental incalculable y es imposible que después de visitarlo no te sensibilices con lo que sufrieron". Por ello, ha abundado, "hay que defender a ultranza a los que dieron su vida por defender nuestros derechos".

"Muchos ugetistas perdieron su vida, fueron fusilados, simplemente por eso, sin ningún juicio justo y eso no se puede quedar en el olvido. El sindicato lo que exige es darle una sepultura digna, y no entendemos esa amenaza de sustituir la Ley de la Memoria Democrática e Histórica por esa Ley de Concordia que nadie nos ha explicado, porque todos no fuimos iguales, hubo una vulneración de derechos y 40 años de dictadura en los que se cometieron muchos ataques a la libertad".

Castilla ha incidido en el papel de la mujer en esos años. "Soy una defensora del feminismo y creo que es importante destacar que en plena guerra se hicieron atrocidades a las mujeres, fuimos triplemente represaliadas, se nos quitaron los derechos y nos mandaron a casa, y si tenía la iniciativa de pertenecer a un movimiento, nos represaliaban y también si éramos pareja de alguien que estuviera en esos movimientos, se cebaban con nosotros y con nuestras familias", ha apuntado.

"La UGT seguirá haciendo lo que tiene que hacer, defendiendo derechos, peleando por reconstruir la memoria colectiva. Voy a terminar con una frase que escuché sobre el alzhéimer, pero que cuadra perfectamente con el tema que estamos tratando: 'Hay recuerdos que la memoria olvida, pero nunca los olvida el corazón'", ha concluido.

Por su parte, el secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, Óskar Martín, ha manifestado que desde UGT-A realizan este encuentro "con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades, así como a promover el conocimiento y la reflexión en torno al periodo que abarca desde la segunda república, la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía".

"Estas jornadas van dirigidas a ese recuerdo de miles de personas que fallecieron y fueron asesinadas por la represión y que después de 40 años de democracia todavía no hemos superado esa asignatura pendiente de la sociedad que hay que resolver cuanto antes. Es un derecho el poder saber donde están sus familiares fallecidos y darle un sepultura digna", ha señalado Martín.

"ES UN ELEMENTO DE HUMANIDAD RESOLVER ESTE PROBLEMA"

Preguntado por la eliminación de subvenciones a las asociaciones memorialistas, Óskar Martín ha señalado que "esta ley fue de gran consenso en el Parlamento andaluz" y ha añadido que "es un elemento de humanidad resolver este problema, y que el gobierno andaluz no lo haya tenido en consideración es un flaco favor al conjunto de la sociedad, independientemente de la ideología, porque es una cuestión de humanidad".

Finalmente, tras el anuncio del cierre de las oficinas provinciales de memoria histórica, Martín ha expresado que "debilita la estructura de la resolución del problema de la memoria". "Creemos que la Junta se está equivocando debilitando y cerrando esas oficinas", ha insistido, para agregar que sindicalmente apuestan por que la estructura sea fuerte para que se cierre una etapa histórica que nuestro país debería haber podido cerrar ya".