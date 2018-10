Carmen Crespo (PP-A) critica que Cs "se conforma" con la "situación caótica" de la sanidad en Andalucía

Publicado 12/02/2018 12:42:43 CET

GRANADA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha criticado este lunes que Ciudadanos "se conforma" con la "situación caótica" de la sanidad en la comunidad autónoma, en la que el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, han utilizado a Granada como "conejillo de indias" para su modelo de salud.

En rueda de prensa en la sede provincial del PP granadino, Crespo ha señalado que en el Gobierno andaluz "se resisten a dejar" este modelo sanitario, "basado en la fusión" y que "por la presión social", luego, "han echado hacia atrás" con "tanta lentitud", que "está costando a todos los andaluces recursos económicos por encima de las posibilidades" de la región.

En este contexto, Ciudadanos "se conforma con apoyar un presupuesto" no provincializado, con unas cuentas que "no se cumplen", ha señalado Crespo, quien ha puesto como ejemplo que, en el año 2016, había 102 millones de euros para inversiones, y "la cifra que se ejecutó" fue de 43. A un mes del cierre, en el ejercicio de 2017, se han ejecutado "exclusivamente" 24 millones de 132.

Además, desde la Junta, "hacen trampa a mitad de año para que la fusión, en este caso en Granada, vaya más rápido y tenga más posibilidades". Asimismo, el SAS gasta en pagar intereses de demora por "facturas no pagadas en la Consejería de Salud" 40 millones de euros anuales, "más que en la ejecución de inversiones sanitarias", todo ello con "contratos precarios y déficit de personal", y con un "gasto del presupuesto por persona en Andalucía" insuficiente, en opinión de Crespo, y "listas de espera que aquí son desorbitadas".

Ante esta situación, una pregunta parlamentaria del PP ha pedido que se especifiquen las inversiones realizadas por Salud en Granada en 2015, que fueron de 4,3 millones de euros del total de 91 millones, ha asegurado la dirigente del PP-A, lo cual marca "la realidad del PSOE", que "sostiene Ciudadanos en Andalucía y en la provincia".

Además, el PP-A ha preguntado por la situación de los contratos de profesionales no homologados por el SAS y su afección en la provincia de Granada, y prepara una proposición no de ley sobre los plazos de la desfusión hospitalaria, que estará finalizada, según la previsión de la Junta, para el 1 de abril, y las especialidades que habrá en cada hospital.

En el próximo pleno, el grupo parlamentario llevará una proposición no de ley sobre la situación de la atención primaria, y, en las próximas semanas, realizará una ronda de visitas a los hospitales de la provincia de Granada "para poder decir in situ qué está pasando con la desfusión", porque es su "derecho" como representantes de los ciudadanos, y aunque la Junta no les dé la autorización solicitada el pasado junio, y que solo ha dado hasta el momento para el Santa Ana de Motril.

En este contexto, el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha acusado al PSOE y la Junta de "lanzar señuelos para tener distraído al personal" como la puesta en marcha del nuevo hospital de Traumatología del Virgen de las Nieves, cuando "la situación sanitaria es dramática". Ha lamentado los "millones de euros que está costando el invento socialista" de la desfusión, que ha evidenciado, ha mantenido, que lo que "hace muy bien" el Gobierno de Susana Díaz es "recortar con mayúsculas".

"Esta situación hay que denunciarla", ha agregado Sebastián Pérez, para quien "el único partido que lo está denunciando es el PP", por lo que, en Andalucía "votar Ciudadanos es votar PSOE", pues, sin la formación 'naranja', en la Junta "no podrían hacer lo que están haciendo".