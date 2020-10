Castilla (UGT-A) exige que las medidas presentadas en el Debate del estado de la Comunidad sean "realistas y efectivas"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, exige que las medidas presentadas en el Debate del estado de la Comunidad sean "contundentes, realistas y efectivas", toda vez que afirma que este debate "debe de servir para poner sobre la mesa la situación real en la que se encuentra Andalucía, así como dejar a un lado los intereses partidistas y dejar de aprovechar los réditos obtenidos antes de esta terrible pandemia para pensar, aunando esfuerzos de una vez por todas, en el conjunto de la ciudadanía".

Según indica la líder regional de UGT en un comunicado, existen discrepancias de criterio y siempre seguirán existiendo, "porque los modelos de económicos y sociales que proponen las diferentes fuerzas políticas son tan dispares como sus inspiraciones ideológicas. Pero no es el momento de llevar la ideología al extremo, es el momento de la generosidad, de ceder, de compartir las miserias de los que más están sufriendo la crisis y la comodidad económica de aquellos a los que no les está afectando tanto".

"Es el momento de hacer una fotografía seria que saque una panorámica lo más real posible de la situación en la que viven nuestro sector económico pero, sobre todo, las personas", ha señalado.

"El apoyo a la liquidez de las empresas no puede ni debe estar reñido, y menos en estos momentos, con la rigurosidad en los criterios de adjudicación de ayudas a las empresas. Hay que dar, pero a cambio pedir una reinversión en protección de los trabajadores y empleo más estable. Queremos que se ayude a las empresas pero que exista equilibrio con la justicia social, en el ámbito laboral no es pedir otra cosa que trabajo decente", reclama Castilla.

Asimismo, subraya que "dentro de esta necesidad de corresponsabilidad que debe regirnos, aún más en estos tiempos, entendemos que las convocatorias de ayudas a las empresas deben de regirse por algo más que estar constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2019, que su número de trabajadores fuera igual o mayor de 10 menor de 250 y que declaren, mediante declaración jurada, la caída de su volumen de ventas en el primer semestre de 2020 en más del 25%". Es necesario que ese dinero "sea socialmente responsable con las personas trabajadoras de esas empresas y hay que ponerlo en los criterios de adjudicación", incide.

Castilla apunta igualmente que las responsabilidades de las crisis "son siempre compartidas, no son solo de los gobiernos, son también de las empresas, de las entidades financieras y de las propias personas", para añadir que "no vale lo de siempre, cargar toda la responsabilidad en la gente, en el salario de los funcionarios y en la demanda al gobierno de ayuda por parte de empresas que han generado durante años beneficios impropios para la realidad que ha vivido parte la población".

"Hay que pedirle a las empresas responsabilidad, no todo es, en tiempo de necesidad, recurrir a las arcas públicas", abunda la dirigente sindical, al tiempo que añade por ello "es necesario que se les pida a las empresas beneficiarias de liquidez de la creación de fondos de contingencia para que en casos futuros de necesidad amortigüen los efectos negativos de otra crisis y puedan de esta manera desahogar al sistema para que pueda atender las necesidades básicas de los ciudadanos con mayores recursos".

A juicio de Castilla, "en este debate hay que ser rigurosos y reconocer que el Gobierno de la Junta de Andalucía está intentando gestionar de la mejor manera que sabe la crisis, pero que hay muchas cosas que mejorar" puesto que los planes de empleo puestos en marcha por la Consejería de Empleo "no dejan de ser ayudas muy cortoplacistas, que aunque sacadas con la diligencia que requiere el momento, no sirven más allá que para dar una ayuda temporal a un colectivo muy reducido de personas". Queremos que esos millones invertidos en planes de empleo sirvan de semilla para verdaderos yacimientos de empleo de calidad y duraderos", apostilla.

En cuanto a los nuevos Presupuestos para 2021, asegura que "hay que ser realistas y conscientes que lo hemos pasado mal pero que lo peor puede estar por venir y hay que estar prevenidos", por tanto hay que poner todos los recursos disponibles "al servicio de la protección de las personas en todos los ámbitos y para ello no se pueden escatimar esfuerzos ni temer el endeudamiento controlado". "Un herido grave por la crisis podrá responder en un futuro en mayor o menor medida a una deuda contraída pero un crítico o terminal, no solo no podrá responder, sino que será una persona dependiente más del sistema", agrega.

Además, señala que la sanidad pública y la educación presencial "son fundamentales" y añade que todos los padres y madres son conscientes ahora que la presencialidad "es calidad de enseñanza y que con una ratio adecuada todavía sería más". Por ello "son fundamentales los recursos humanos, y más ahora donde es imprescindible velar por la salud en las aulas y fuera de ella", asevera, toda que insta a "repensar entre todos el sistema de dependencia". "Nuestros mayores han caído en esta pandemia porque no teníamos un sistema que los protegiera suficientemente y ha cogido a las administraciones por sorpresa, a pesar de nuestros constantes avisos", lamenta.

Finalmente, Castilla insiste en que el Debate del estado de la Comunidad "debe ser algo más que discursos donde cada uno lleva su lección aprendida y su discurso leído. Debe ser un lugar de encuentro, de diferentes posturas, pero con el objetivo, que no dudamos que tienen todas fuerzas políticas, de ayudar de la mejor manera a los ciudadanos, pero teniéndolos siempre presentes". "Hay que dejar la confrontación y la gresca en el patio del Parlamento y llegar a consenso en forma de resoluciones", concluye.