La Junta garantiza que la comida que se sirve en los comedores escolares de Andalucía es "sana y de calidad"

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha garantizado este martes que la comida que sirven las empresas adjudicatarias en los comedores escolares de la comunidad andaluza es "sana y de calidad" y "se está trabajando con ellas para mejorar esas condiciones".

A preguntas de los periodistas en Granada sobre si su departamento se plantea volver al modelo de cocinas de gestión directa dentro de los colegios, Castillo ha señalado que cuando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno tomó la responsabilidad en 2019 se había "producido un desmantelamiento" de estas instalaciones en los centros.

"Sin cocina no se puede hacer la comida en el comedor. Esas cocinas se utilizaron para otros espacios, que entiendo que eran necesarios, pero esa es la realidad, que hubo un cambio de modelo" en el que son empresas de restauración las que llevan las comidas a los centros.

Ha recalcado que la Junta tiene "controles continuos" sobre esas empresas y la comida que sirven, aunque a veces no parezca "visualmente atractiva", "sí es sana porque está controlada por la Consejería de Sanidad". Ha lanzado así un mensaje de "tranquilidad" a las familias y ha recalcado que en todos los pliegos de licitación se recoge que el equipo directivo del centro y los padres "pueden en cualquier momento estar en el comedor" y "ver lo que comen los niños".

Sobre las incidencias en varios comedores de la provincia de Córdoba, ha explicado que la Junta está "trabajando" con la empresa "para ver qué es lo que ha pasado en ese caso concreto" y ha incidido en que "los propios pliegos de contratación prevén sanciones económicas si se descubre que efectivamente pudo haber un error en la elaboración de esos productos".

Aunque ha dicho comprender que las asociaciones de padres deseen que se cocine en los propios centros, ha insistido en que Andalucía es una comunidad "muy diversa" y "a veces es posible hacer esa obra de cocina en un centro" pero otras no, ya sea por motivos de espacio, de plazas o de eficiencia, dado que hay comedores con nueve niños y otros con 300.

"Andalucía es muy diversa y es muy complicado (...). Yo quiero tranquilizar a las familias y decirles que la comida que sirven estas empresas con las que tenemos contrato es una comida sana, una comida de calidad y que estamos trabajando con ellas para mejorar esas condiciones".

"Sacaremos nuevas licitaciones y si tenemos que mejorar esas condiciones para que la comida se sienta como más cercana a lo que comemos en nuestras casas pues mejor", ha argumentado la consejera de Educación, que ha atendido a los medios antes de asistir al pleno extraordinario del Consejo Escolar de Andalucía.

Preguntada sobre las críticas de los padres por la limpieza del comedor escolar del CEIP Sierra Elvira de Granada, Castillo ha explicado que la limpieza de estas instalaciones depende de los ayuntamientos y en este caso está "garantizada" una vez que tanto la entidad local y la Delegación de Educación se han sentado a "dialogar" para asegurar que se mantenga en las condiciones adecuadas.