La Cátedra Emacsa convoca los III Premios a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento. - EMACSA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), a través de la Cátedra Emacsa, ha convocado la tercera edición de los Premios a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento, una iniciativa destinada a reconocer el trabajo de empresas, entidades e instituciones cordobesas que desarrollan actuaciones encaminadas al uso eficiente de los recursos hídricos y a la mejora de la gestión del agua y del saneamiento.

Según ha informado Emacsa en una nota, el plazo de presentación de candidaturas, abierto desde el pasado 15 de octubre, permanecerá vigente hasta las 23,59 horas del próximo 15 de noviembre, según establecen las bases de esta tercera edición.

Los galardones contemplan cuatro categorías: 'Iniciativa Empresarial', dirigida a reconocer las buenas prácticas en el uso eficiente del agua dentro del tejido empresarial cordobés; 'Iniciativa Social', destinada a asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro; 'Iniciativa Educativa', que distingue la labor desarrollada por los centros de enseñanza, e 'Iniciativa Institucional o Privada a la Innovación e Investigación', orientada a reconocer proyectos de investigación e innovación relacionados con el ciclo integral del agua.

El jurado dará a conocer a los ganadores de esta tercera edición el próximo 19 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Saneamiento.

A través de estos premios, Emacsa pretende dar visibilidad a iniciativas que contribuyen al ahorro de agua y a la mejora del saneamiento, así como reconocer el esfuerzo de las organizaciones cordobesas que incorporan criterios de eficiencia hídrica en el desarrollo de su actividad.

Las entidades interesadas podrán formalizar su participación a través de la página web 'www.premiosemacsa.es' o mediante el correo electrónico 'candidaturas@premiosemacsa.es', conforme a los requisitos y la documentación establecidos en las bases de la convocatoria.

El comité organizador seleccionará un máximo de tres candidaturas finalistas por cada categoría, que serán posteriormente valoradas por el jurado. Los premios consistirán en un galardón y un diploma acreditativo.

Toda la información relativa a las categorías, requisitos de participación y documentación necesaria se encuentra disponible en la página web oficial de los Premios Emacsa.

Con esta tercera edición, la empresa municipal da continuidad a unos reconocimientos que buscan fomentar la implicación de los distintos sectores de la sociedad cordobesa en la gestión responsable del agua y la protección de los recursos hídricos.