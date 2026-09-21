La Catedral de Granada acogerá el domingo la misa de peregrinos de la Virgen de las Angustias

Archivo - Este domingo se podrá venerar a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, desde temprano por la mañana en la Catedral, donde se celebrará la misa de peregrinos. Además, la talla procesionará por la tarde por las calles del centro de la ciu - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Eucaristía de peregrinos de la Virgen de las Angustias con la que la ciudad despide el mes de actos dedicados a su patrona se celebrará este próximo domingo, 27 de septiembre, a las 8,00 horas en la Catedral.

Así lo ha dado a conocer la Hermandad Patronal de las Angustias en un comunicado, en el que también detalla que los daños en la basílica de la virgen debido a los seísmos de agosto son los que han llevado a esta celebración eucarística excepcional en el templo mayor de la capital.

Precisamente el Cabildo Catedralicio ha dado cuenta de que la Catedral de Granada va a estar abierta desde las 7,30 horas y permanecerá así hasta que concluya la misa de las 12,30 para facilitar las celebraciones litúrgicas y permitir los preparativos necesarios para la procesión de la tarde.

Así pues la imagen de la Virgen de las Angustias podrá ser venerada por los fieles durante toda la mañana del domingo en el interior de la catedral. Durante la jornada se celebrarán allí tanto la referida tradicional misa de peregrinos a las 8,00 como a las 11,00 horas la de la Hermandad, y a las 12,30 horas la misa dominical habitual oficiada por el arzobispo José María Gil Tamayo.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN EL DOMINGO POR LA TARDE

Ya por la tarde la imagen de la Virgen de las Angustias saldrá en procesión por las calles del centro de su ciudad. El cortejo comenzará su salida a las 16.30 horas, mientras que la patrona partirá desde el templo mayor a las 17,30 horas.

La procesión recorrerá plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Jáudenes, Alhóndiga, Recogidas, San Antón, Puente de Castañeda, Acera del Darro, Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía de Colón, Cárcel Baja, Pie de la Torre, Plaza de las Pasiegas, y entrada en la Catedral.

Una vez finalizada la procesión de alabanzas a Virgen, ese domingo se volverá a trasladar a la imagen de forma privada a la iglesia parroquial del Sagrario donde la patrona de Granada seguirá presidiendo los cultos de septiembre en dicho templo desde el lunes 28, y donde permanecerá hasta el total arreglo de su basílica de la Carrera.