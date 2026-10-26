La Catedral de Jaén, distinguida como nuevo 'Lugar Mágico de España 2026'

La concejala María Espejo tras recoger la distinción - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Jaén ha sido distinguida como 'Lugar Mágico de España 2026', un galardón concedido por la iniciativa Pueblos Mágicos de España. El reconocimiento ha sido recibido en el municipio de Padrón (A Coruña) en el marco del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, una cita que ha congregado a más de 350 participantes, entre representantes institucionales, expertos y agentes del sector.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, ha sido la encargada de recoger este distintivo. Con la incorporación de la Catedral de Jaén y otros 13 nuevos rincones del país, la red de 'Lugares Mágicos de España' --orientada a la promoción de monumentos, enclaves y espacios naturales con un profundo arraigo histórico y patrimonial-- se amplía en esta edición de 18 a 32 espacios reconocidos.

Durante el acto de entrega, Espejo ha expresado su gratitud a la organización por "poner el foco en Jaén y en la gran seña de identidad de esta ciudad". En este sentido, ha subrayado el valor arquitectónico del templo, al que ha definido como "una de las máximas joyas del Renacimiento español y modelo de inspiración para la construcción de grandes catedrales en América Latina, como las de Ciudad de México o Puebla".

Asimismo, la edil ha destacado que este nombramiento supone "un maravilloso altavoz" para proyectar la riqueza patrimonial de la capital jiennense y un impulso para "seguir trabajando con el firme objetivo de que esta joya universal sea reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad".

Aprovechando el marco del encuentro nacional, la responsable municipal ha invitado a los más de 350 asistentes a descubrir la diversidad de la oferta turística de Jaén. Entre los atractivos de la ciudad, ha resaltado el entorno natural que la rodea, situando a la capital como un referente del turismo activo gracias a su vía ferrata y por ser uno de los municipios españoles con mayor número de vías de escalada a pocos minutos del casco urbano.

Junto a monumentos emblemáticos como el Castillo de Santa Catalina, la concejala ha puesto de relieve la pujanza gastronómica de la ciudad, avalada por contar con cuatro Estrellas Michelín concentradas en un espacio de tan solo 200 metros cuadrados.

A este respecto, ha recordado la reciente designación de Jaén como una de las diez ciudades gastronómicas de Europa para el año 2027 por parte de la plataforma GeoGastronómica, lo que, sumado a su posicionamiento como 'Capital Mundial del Aceite de Oliva Virgen Extra', consolida a la ciudad como un destino donde confluyen el patrimonio histórico, la naturaleza y la gastronomía.