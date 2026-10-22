La CEA "no entiende" la huelga general del 11N y lamenta que el Gobierno "ideologice" con el salario mínimo

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sostenido este jueves que la patronal andaluza "no comprende bien por qué" se ha convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre. Un paro de 24 horas que "vamos a tener que sufragar y pagar las empresas" y al que "tendrán que buscar el encaje jurídico más adecuado para que sea una huelga laboral".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, González de Lara ha lamentado que el problema de la vivienda, que es lo que ha acelerado la convocatoria de la huelga general, se quiera resolver "por la puerta de atrás", en alusión a los dos decretos aprobados por la Diputación Permanente tras su rechazo por parte del Congreso de los Diputados.

El presidente de la CEA ha reprochado que en este asunto se haya "abandonado" un "principio básico de la clase media: la seguridad jurídica". Igualmente, González de Lara ha afeado que no se haya planteado una propuesta en esta materia de vivienda centrada en los empresarios, como una reducción al promotor de la carga fiscal, que "es la que hace al final que la compra de una vivienda sea una inversión durísima para cualquier familia".

Sobre el salario mínimo y la nueva propuesta de subida, los empresarios andaluces se han quejado de que el Gobierno "ideologice" con este asunto. "El salario mínimo se vincula mucho con la protección social pero de manera desenfocada. Me explico: el salario mínimo tiene una función pero ésta no puede ideologizarse como si fuera una verdad absoluta". González de Lara ha recordado que desde 2018 el salario mínimo ha crecido un 66%. "Esto a muchas empresas les parece imposible de sufragar".

"Claro que queremos subirlo", ha aclarado el presidente de la CEA, que ha apuntado, no obstante, que el salario mínimo "no son 1.200 euros. Son 1.900 en catorce pagas". "Hay una brecha fiscal de cerca de 700 euros que se queda Hacienda y el Estado" en cotizaciones sociales. "Habría que revisar esto. Es un debate que también tendría que afrontarse".

La CEA ha ironizado también sobre las medidas que se aprueban en el Consejo de Ministros todos los martes. "Alguna vez nos tocará a los empresarios que haya medidas de apoyo al tejido productivo. Ya que hay ese afán tan social por parte del Gobierno, alguna vez se acordarán de que los empresarios somos los que generamos riqueza y empleo en este país", ha reflexionado González de Lara.

Sobre el diálogo social, el presidente de la CEA ha valorado que el Gobierno de Juanma Moreno "lo ha sabido hacer" frente al Ejecutivo central que "lo ha convertido en un monólogo" donde el Ministerio de Trabajo "por desgracia, y por distintas razones ideológicas, ha estado más de parte de uno de los actores fundamentales del diálogo social, que son las centrales sindicales. El Ministerio ha desenfocado su papel".

Por último, y en el marco del diálogo social, González de Lara ha criticado que el Gobierno "no ha querido" hablar de absentismo, "la segunda factura en coste global" tras las cotizaciones a la Seguridad Social. "Es un tema tabú, un tema que no se quiere abordar". "No estamos señalando a nadie --ha continuado el presidente de la CEA--. No estamos hablando de gente incumplidora. Estamos hablando de un problema social que debe estar enfocado, sobre todo, a la salud de los trabajadores".

Para la patronal andaluza hay que distinguir entre "absentismo y ausentismo" y analizar "por qué hay gente que no quiere asistir al puesto de trabajo". "Hagámoslo en las mesas de diálogo social, con propuestas de las centrales sindicales y de los empresarios. Vamos a sentarnos sin culpabilizarnos y viendo cómo las facturas están estrangulando a las empresas".