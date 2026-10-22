CEA pide estabilidad y confianza a las administraciones para "avanzar en un entorno favorable a la inversión"

Imagen del encuentro - CEA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reunido en sesión conjunta a su Comité Ejecutivo y Junta Directiva para analizar los principales desafíos del tejido empresarial andaluz y abordar las prioridades de la organización en los próximos meses. En el encuentro, CEA ha pedido estabilidad y confianza para "avanzar en un entorno favorable a la inversión, la creación de empresas y el empleo".

En la reunión, presidida por Javier González de Lara, y el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, los miembros del Comité Ejecutivo y Junta Directiva han compartido su visión sobre la situación económica de Andalucía y la contribución de las empresas al progreso de la comunidad.

En este sentido, CEA ha subrayado la necesidad de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido productivo andaluz para seguir avanzando en un entorno favorable a la inversión, la creación de empresas y la generación de empleo como fuente de oportunidades que aporta desarrollo económico y social a los territorios.

Asimismo, se ha destacado el papel del Diálogo Social para impulsar, desde el consenso, medidas que generen confianza y estabilidad así como contribuyan a la paz social en Andalucía.