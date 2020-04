CEA pide medidas de liquidez a empresas para "garantizar la sostenibilidad del sistema productivo"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ante los "peores" datos del paro registrado de la serie histórica, ha considerado que es necesario adoptar medidas "decisivas" en materia de liquidez facilitando el acceso a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, para garantizar la sostenibilidad del sistema productivo durante el estado de alarma.

"Unas medidas que deben desarrollarse en el contexto de la fiscalidad, cuyas obligaciones impositivas sean aplazadas para con conservar nuestro sistema productivo durante un tiempo suficiente y para que en unos meses la economía pueda recuperarse, objetivo que necesita el apoyo y la unidad de la sociedad en su conjunto", ha informado la organización en una nota de prensa.

Por otra parte, ha insistido en que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, "sin contar con la consulta previa de las organizaciones empresariales, nos conducirá en los próximos meses, si no se modifican, a un escenario que puede ser demoledor para la supervivencia en Andalucía de muchas de nuestras empresas".

En este sentido y para que la economía "no se colapse", CEA ha solicitado el mantenimiento de la actividad industrial, "se trate o no de un servicio esencial de los definidos en el RDL 10/2020, siempre y cuando se realice con un reducido número de operarios asimilado a los períodos de más baja producción". "Esta actividad reducida imprescindible comprende tanto la acción que facilite la continuidad de la actividad como aquellos procesos productivos que de no llevarse a cabo en el tiempo previsto podrían suponer la expulsión del mercado de esa empresa o de sus productos".

Asimismo, la organización empresarial andaluza ha pedido también mantener la actividad de exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales, "evitando así que las empresas pierdan mercados internacionales, elemento determinante para la competitividad futura de nuestro sector industrial".