Cecosam organiza visitas guiadas a cementerios, actuaciones musicales y recitales de poesía por el Día de los Santos

Programa de actividades con motivo del Día de los Santos organizado por la empresa municipal de Cementerios de Córdoba (Cecosam). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Cementerios de Córdoba (Cecosam) ha organizado un programa de actividades con motivo del Día de los Santos, una programación que incluye visitas guiadas a los cementerios, representaciones teatrales, actuaciones musicales o recitales poéticos.

Según ha detallado el Ayuntamiento, los días 27 y 29 de octubre a las 17,30 horas tendrán lugar las visitas guiadas en los cementerios de La Salud y San Rafael respectivamente. En concreto, la ruta 'La ciudad de los recuerdos II', en el cementerio de San Rafael, ofrece un recorrido desde su construcción en 1833. Esta iniciativa se complementa con la ruta 'La ciudad de los recuerdos I' en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, ambas mediante códigos QR y cuyos contenidos pueden ser leídos o escuchados en castellano, francés e inglés.

La ruta implantada en el cementerio de San Rafael podrá realizarse durante todo el año, tanto por los visitantes como por quienes deseen profundizar en su historia, así como se ofrecerá a grupos escolares a través de la Delegación de Educación.

Además, el programa incluye cuatro visitas nocturnas en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud para un máximo de 40 participantes en cada una de ellas, que permiten descubrir leyendas y relatos del cementerio y de Córdoba. Todas las visitas serán gratuitas y previa inscripción mediante cita previa.

Los días 24, 25 y 31 de octubre en el cementerio de San Rafael tendrá lugar un acompañamiento musical con dos pases diarios de violín y piano, y durante la jornada del 1 de noviembre habrá un pase. La música también tendrá su lugar en el cementerio de La Salud en las mismas jornadas. En particular, el 24 de octubre se realizarán dos pases de guitarra, el 25 de octubre dos pases de piano, el 31 de octubre, dos pases de piano y el 1 de noviembre un pase de guitarra. Y en el cementerio de Santa Cruz el 1 de noviembre se desarrollarán dos pases musicales de piano.

Asimismo, la programación incluye un recital poético homenaje al Grupo Cántico, en colaboración con la Federación de Peñas, que tendrá lugar el 31 de octubre, a las 11,30 horas, en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Esta actividad divulga la figura y la obra poética de los integrantes de este grupo en el columbario de Pablo García Baena de la mano de la guitarrista Alba Espert, acercando la poesía y la música.

El teatro volverá a tener protagonismo con la puesta en escena de Don Juan Tenorio, a cargo del grupo de teatro de la Fundación Loyola, con dos representaciones en La Salud los días 30 y 31 de octubre y en San Rafael las jornadas del 1 y 2 de noviembre, todas ellas a las 20,00 horas y con 140 plazas en cada sesión.

CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍAS

La programación contempla la celebración de eucaristías el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 12,00 horas en los cementerios de Nuestra Señora de la Fuensanta, Nuestra Señora de la Salud y San Rafael. En este último, la eucaristía será oficiada por el Obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González. Del mismo modo, el 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración de los Fieles Difuntos, se celebrarán eucaristías a las 12,00 y a las 18,00 horas en la capilla del cementerio de La Salud, y a las 12,00 horas en la capilla del cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Junto a esta programación, Cecosam ha preparado un dispositivo especial para atender la elevada afluencia de público durante estos días, en los que se prevé superar las 50.000 visitas. Los trabajos previos han incluido actuaciones de jardinería, adecentamiento de las instalaciones, con repintado, mejora de las fuentes, la señalización viaria y nivelado de los terrenos en zona de aparcamientos.

Durante el período comprendido entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre, ambos inclusive, los cementerios municipales permanecerán abiertos de forma ininterrumpida, de 08,30 a 19,30 horas. En cuanto al transporte público, Aucorsa ha organizado servicios especiales de autobús en la línea E.