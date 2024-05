El Centro Cultural de Fundación Caja Rural del Sur inaugura este miércoles la muestra de Carmen Montero 'Mayo'

CÓRDOBA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur expone desde este miércoles la muestra de Carmen Montero denominada 'Mayo', cuyo acto inauguración de este nuevo evento cultural de primavera será a las 19,00 horas.

Así lo ha indicado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota en la que ha detallado que las obras estarán hasta el día 30 de mayo, con horario de mañana, desde las 11,00 hasta las 13,30 horas, y por la tarde en horario de 18,00 a 21,00 horas.

Carmen Montero nació en Madrid, donde estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Ha trabajado como diseñadora gráfica en España y e Italia a la vez que desarrollaba su carrera como artista plástica. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y diferentes cursos de pintura destacando el de Alex Kanevsky impartido en Facultad de Bellas Artes en el 2018. Actualmente la pintura es su actividad primordial.

La artista explica cómo es su pintura: "Parto de una intuición, algo que veo me llama la atención y va cogiendo forma a medida que lo voy trabajando. Mi motivación es que cada cuadro tiene que ser especial y único. Cuidando el detalle, aplicando lo que ya sé y descubriendo cosas nuevas por el camino. Por eso, cuando encuentro el tema, indago desde diferentes vías hasta que descubro que es lo que me interesa expresar. Todo este proceso me lleva a construir una serie".

Para Carmen Montero "el paisaje es una continúa fuente de inspiración en mi obra. En el paisaje encuentro atractivo las texturas y las formas abstractas que aparecen y me invitan a estudiar la parte más orgánica de la pintura. Es ahí donde predomina la técnica mixta, prescindo muchas veces del pincel y las espátulas cobran protagonismo".

Al respecto, añade que "trabajo con óleo como base, pero en muchos de mis cuadros utilizo técnica mixta, donde incluyo otros materiales como acrílicos o 'sprays', que me permiten crear nuevas texturas. Para ello además de pinceles, utilizo espátulas, o reservas que me ayudan acercarme al objetivo de dar por finalizada la obra, que es lo que siempre me resulta más difícil".

Entre sus exposiciones individuales se encuentran, entre otras, 'Origen Vegetal', en Galería Espacio 36, Zamora; 'Paisajes vividos o imaginados', en Galería Cortabitarte, Soria; 'Silencio', en Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, Madrid, o 'Destino', en Centro Cultural Aravaca, Madrid, organizada por el Ayuntamiento de la capital de España. En lo que respecta a exposiciones colectivas, entre otras, ha participado en la Feria Flecha, en Madrid; en la Feria Flecha Artea, en Bilbao; en el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera, en Antequera (Málaga); en 'Art i natura', en Alcira (Valencia) y en la Feria Flecha en Mallorca, Feria de Arte Contemporáneo.

Entre sus premios están el Primer Premio del Certamen Nacional de Pintura de Pozuelo de Alarcón (Madrid); Finalista en el Certamen Nacional Parlamento de Logroño; finalista en el Certamen Magrama, en Madrid; Mención de Honor en el IX Salón de Primavera, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) con la obra 'La cena'; Mención de Honor VIII Salón de Primavera con la obra 'Hora de descanso', y Galería Fivars, en Alicante.