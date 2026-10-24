El Centro de Estudios Andaluces elaborará una encuesta preelectoral sobre los comicios generales del 29 de noviembre

Archivo - Una mujer se abanica con los sobres de los votos por el sofocante calor en el colegio electoral, a 23 de julio de 2023, en Sevilla (España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, tiene previsto elaborar una encuesta preelectoral de cara a los comicios generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Así se desprende de un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) adoptado el pasado jueves, 22 de octubre, y consultado por Europa Press, al hilo de la información que ha trasladado a dicho órgano el propio Centra.

En concreto, el Centro de Estudios Andaluces ha comunicado el "inicio de la realización de la 'Encuesta preelectoral elecciones generales 2026'", una información que la Junta Electoral Central ha acordado "trasladar a los representantes generales de las formaciones políticas concurrentes" a dichos comicios del 29 de noviembre.

La idea es que los representantes de los partidos que concurrirán a las referidas elecciones "puedan solicitar al organismo autor" de la encuesta "los resultados de la misma", a la vez que dar cuenta "simultáneamente a la Junta Electoral Central de dicha solicitud, conforme al apartado cuarto de la Instrucción 1/2024, de 1 de febrero", de la JEC, "de interpretación del artículo 69.8 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, sobre la realización de encuestas de intención del voto por organismos dependientes de las administraciones públicas durante los períodos electorales".

La Fundación Centra es la encargada, entre otras actuaciones, de elaborar el 'Barómetro Andaluz' que, con una periodicidad trimestral, pretende servir de "herramienta de referencia para el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y que se elabora "con una muestra representativa de 3.600 encuestados en cada edición", según se recuerda en el Plan de Actuación 2026 de este organismo, consultado por Europa Press.

Precisamente el pasado lunes, 19 de octubre, se publicó la oleada más reciente hasta ahora del citado barómetro, que incluía datos de estimación de voto por primera vez desde la celebración de las elecciones al Parlamento andaluz del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A fue la fuerza más votada, aunque se quedó a dos escaños de reeditar la mayoría absoluta con la que pudo gobernar en la pasada legislatura.

Tras las anteriores elecciones generales que se celebraron el 23 de julio de 2023, la Fundación Centra elaboró un estudio postelectoral a partir de una muestra de 1.200 entrevistas, que incluía "cuestiones relacionadas con la campaña electoral y su gestión, el impacto generado en la difusión de los mensajes, recuerdo y factores que influyeron en el voto".