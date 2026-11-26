El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha mantenido este jueves una reunión con Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, y María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. - CESUR

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, y María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, con el objetivo de trasladar la posición de su Comisión de Agroindustria sobre las principales políticas europeas que afectan al sector agroalimentario español.

En la reunión han participado: Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur; Iván de Arteaga, presidente de la Comisión de Agroindustria de Cesur; Enrique de los Ríos, director general de Unica Group; Francisco Martínez, director comercial y de Economía Social de Cajamar; Rafael Ripoll, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia y Rosa Martínez, responsable de Comisiones de Trabajo de Cesur.

Durante el encuentro, han defendido la necesidad de una PAC "sólida" como política de seguridad alimentaria, estabilidad territorial y autonomía estratégica. Asimismo, han valorado los objetivos de simplificación y focalización de la propuesta 2028-2034, pero consideran "imprescindible" evitar que su integración en planes nacionales y regionales más amplios debilite su identidad, genere competencia presupuestaria con otras prioridades o abra diferencias excesivas entre Estados miembros, ha recogido Cesur en una nota.

A su vez, han subrayado que la PAC 2028-2034 mantenga la intervención sectorial de frutas y hortalizas como régimen común europeo, con dotación propia, identificable y no sujeta a competencia presupuestaria con otras prioridades dentro de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación. Esta intervención debe seguir canalizándose exclusivamente a través de organizaciones de productores y asociaciones de reconocidas, mediante programas operativos cofinanciados por los propios agricultores. Las OP son el instrumento con el que la Unión ha logrado concentrar oferta, planificar la producción, invertir en calidad e innovación y gestionar crisis de mercado con un coste reducido para el presupuesto comunitario.

En esta línea, han trasladado la importancia de avanzar hacia un marco que combine los objetivos de sostenibilidad con la viabilidad económica de las explotaciones, garantizando que las nuevas exigencias regulatorias puedan ser asumidas por agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria sin comprometer su competitividad. Entre los asuntos abordados también han destacado la necesidad de reforzar la reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales, impulsar mecanismos de defensa preventiva para los sectores más sensibles y asegurar condiciones de competencia equilibradas frente a terceros países.

En este sentido, también han defendido la necesidad de garantizar que los productos importados de terceros países cumplan los requisitos exigidos que se aplican a los productores europeos, asegurando así una competencia justa y equilibrada. Asimismo, han remarcado el papel estratégico del agua como elemento indispensable para la producción agroalimentaria y para la cohesión territorial, reclamando una mayor atención a la seguridad hídrica en las políticas europeas. La asociación también ha defendido la importancia de favorecer el empleo y el relevo generacional en el medio rural, así como de impulsar la biotecnología, la bioeconomía, la digitalización y la innovación como herramientas clave para el desarrollo futuro del sector.

Durante la reunión, han incidido en que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria constituyen una infraestructura económica y social esencial para amplias zonas rurales, al generar empleo, fijar población, sostener servicios y contribuir a la gestión del territorio. Por ello, han insistido que cualquier política europea con impacto sobre el sector debe incorporar una evaluación de sus efectos sobre el territorio y evitar decisiones que puedan acelerar la pérdida de actividad productiva en el medio rural.

La Comisión de Agroindustria de Cesur ha aprovechado el encuentro para presentar su reciente estudio "Impacto de los Acuerdos de Comercio de la Unión Europea en la Agricultura Andaluza", un trabajo que analiza las implicaciones de los actuales acuerdos comerciales europeos sobre el sector agrícola andaluz y plantea propuestas para reforzar su competitividad. Para Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, "la sostenibilidad y la simplificación administrativa y presupuestaria son objetivos compatibles con una agricultura fuerte, siempre que las políticas se diseñen desde el conocimiento de la realidad productiva".

Desde Cesur han asegurado que avanzar en una Política Agraria Común robusta, fortalecer la reciprocidad comercial, asegurar la disponibilidad de agua, atraer talento y dotar al sector de reglas estables son elementos fundamentales para reforzar la autonomía estratégica europea. "Una autonomía que también se construye desde el campo, la ganadería, la industria agroalimentaria y los recursos necesarios para mantener la capacidad productiva del territorio". Por su parte, Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, se ha comprometido a trasladar a la Comisión Europea las principales propuestas y preocupaciones expuestas por Cesur durante el encuentro.