CGT-A señala que Renfe prorroga los trenes de media distancia hasta el 2 de febrero y avisa que "no bajará la guardia"

Publicado 16/01/2020 11:00:43 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CGT Andalucía ha explicado que "ADIF comienza tímidamente a reponer la venta de billetes en algunas estaciones andaluzas y Renfe prorroga, desde esta madrugada, los trenes de media distancia en Andalucía hasta el 2 de febrero", por lo que ha considerado que se trata de una noticia "aunque bien recibida porque no es habitual que Adif o Renfe de la mano del Ministerio den marcha atrás en sus decisiones, no deja de mantenernos preocupados" y ha anunciado "no vamos a bajar la guardia y vamos a ir contando a la ciudadanía la situación real del día a día ferroviario en Andalucía".

CGT ha explicado en un comunicado que se ha empezado a reponer la atención al público en algunas de las estaciones que se suprimió este servicio desde principios de año, "aunque en otras se había empezado a desmantelar el sistema informático y tapiado las ventanillas".

La inquietud trasladada por CGT se fundamenta en el hecho de que "se anuncia una reposición temporal hasta el 31 de marzo, lejos del compromiso inicial, de seis meses, adquirido con Teruel Existe por el PSOE, para el apoyo de la investidura", ha manifestado en su nota.

CGT ha considerado que "la senda de la recuperación de los servicios públicos para el medio rural ha comenzado y nos felicitamos porque ello venga de la mano de las movilizaciones en defensa del ferrocarril público y social que venimos desarrollando desde CGT y desde la Plataforma en Defensa del Tren Rural Andaluz (PTRA)", respecto de las cuales ha anunciado que tendrán continuidad este viernes en Pedrera con una concentración en su estación a las 18.00 y una posterior asamblea.

El sindicato ha anunciado que "no vamos a bajar la guardia y vamos a ir contando a la ciudadanía, al Parlamento de Andalucía, que se ha interesado, y a múltiples ayuntamientos, la situación real del día a día ferroviario en Andalucía, para que no den gato por liebre al medio rural" y en ese sentido han apostado por participar en Pedrera este viernes para recuperar prestaciones como "la apertura inmediata a trenes de viajeros de la línea entre este pueblo y Osuna, para que se derogue el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto, que eliminaba las obligaciones de Servicio Público a la mayoría de trenes de media distancia de Andalucía y para la inmediata apertura al público de las 34 estaciones que perdieron el servicio de atención presencial desde el pasado uno de enero y no solo de algunas como ha comenzado este miércoles".

CGT Andalucía ha explicado que, según la web de Renfe, "esta madrugada se han puesto a la venta la mayoría de los trenes de media distancia de Andalucía con otro plazo muy reducido, hasta el 2 de febrero", por lo que, a su juicio, esta decisión, supondrá "mantener la incertidumbre sobre el futuro del ferrocarril en los vecinos y vecinas de muchos pueblos de Andalucía que aún no conocen el futuro cierto de sus estaciones y de los servicios de trenes en el futuro próximo, a partir del día 2 de febrero".

El sindicato ha expresado que "no podemos más que cuestionar" la gestión de Renfe al argumentar que "siguen anclados en la política destructiva del tren para todas las personas". CGT Andalucía ha reiterado su invitación a una participación masiva este viernes en la estación de Pedrera (Sevilla).