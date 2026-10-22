La CHG abre nueva vía de comunicación directa con losayuntamientos para ofrecer atención más directa, ágil y accesible

Archivo - Río Guadalbullón a su paso por Puente Tablas, Jaén (Andalucía, España). Imagen de archivo - C.G. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha habilitado un nuevo canal de comunicación dirigido a los ayuntamientos de la cuenca, con el objetivo de ofrecer una atención más directa, ágil y accesible a las entidades locales.

Según ha informado la CHG en una nota, a través de este nuevo espacio, los ayuntamientos podrán trasladar sus dudas y consultas sobre cuestiones relacionadas con las competencias de la Confederación, así como recibir información y orientación que permita dar respuesta a sus necesidades de información.

De este modo, esta iniciativa busca agilizar la comunicación, favorecer el intercambio de información y reforzar la colaboración institucional, poniendo a disposición de las administraciones locales una herramienta que facilite el contacto con la CHG.

Asimismo, con la puesta en marcha de este canal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa avanzando en su compromiso de mejorar la atención a las entidades locales y promover una relación más cercana, fluida y eficaz entre administraciones. Los ayuntamientos interesados pueden acceder directamente al nuevo espacio de comunicación.