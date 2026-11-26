Imagen de archivo de la CHG. - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha concluido la campaña de muestreos de 2026 del Programa para el seguimiento y monitorización de la presencia de poblaciones de especies exóticas invasoras (EEI) que pueden afectar a las infraestructuras hidráulicas en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

La campaña forma parte de un conjunto de actuaciones que combina los trabajos técnicos de vigilancia y seguimiento de estas especies con iniciativas de información, formación y sensibilización ambiental, según ha informado la CHG en una nota. A través de estas dos líneas de trabajo, el programa tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre la presencia de especies exóticas invasoras en la demarcación, proteger las infraestructuras hidráulicas y los usos del agua, mejorar la capacidad de respuesta temprana ante su expansión y facilitar la coordinación institucional y ciudadana.

En el ámbito técnico, los trabajos se centran en la actualización del diagnóstico sobre la presencia de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y de briozoos de los géneros Plumatella, Paludicella y Urnatella en los 62 embalses considerados prioritarios de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

De forma complementaria, el programa contempla la actualización y ampliación de la Red de Alerta Temprana para la detección de especies exóticas invasoras a través de dos líneas de actuación.

Por un lado, el establecimiento de una Red de Testigos de Asentamiento Larvario en los 62 embalses y, por otro, la consolidación y ampliación de la Red de Muestreos Biológicos, orientada a la detección y el seguimiento de aquellas especies que pueden afectar a las infraestructuras hidráulicas.

Los trabajos de seguimiento se complementan con la actualización y unificación de la cartografía digital de las especies exóticas invasoras presentes en la cuenca del Guadalquivir, que recoge información sobre su distribución en la demarcación.

Asimismo, el programa incorpora el asesoramiento técnico a instituciones y organismos de la demarcación, así como la atención a las consultas ambientales de los usuarios relacionadas con estas especies.

FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Paralelamente a los trabajos técnicos de vigilancia y seguimiento, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contempla una serie de actuaciones de información y sensibilización ambiental orientadas a la divulgación técnica y a la prevención frente a las especies exóticas invasoras.

Entre estas iniciativas se encuentra la elaboración del 'Manual de buenas prácticas: Recomendaciones de gestión en embalses con presencia de mejillón cebra (Dreissena polymorpha)', un documento dirigido a facilitar la gestión de los embalses en los que se registra la presencia de esta especie.

Por último, en materia de formación, el programa ha desarrollado también la I Jornada de Formación sobre Especies Invasoras, dirigida a los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el marco de las actuaciones previstas para 2026.