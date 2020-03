Los cien mejores riders llegan a Sierra Nevada para la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Snowboard Cross

GRANADA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 98 riders, 61 hombres y 37 mujeres, llegan este martes a Sierra Nevada para disputar el próximo sábado 7 de marzo en la Loma de Dílar la penúltima prueba de la temporada de la Copa del Mundo de Snowboard Cross (SBX), con el equipo italiano al frente de la clasificación general de la disciplina femenina y masculina.

Según ha informado Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Granada, este casi centenar de snowboarders que correrán este fin de semana en Sierra Nevada representan a 17 países, con Francia (12), Italia (once), Austria (once), Estados Unidos (once), Canadá (nueve), Alemania (ocho) y Suiza (ocho) como federaciones con más competidores.

El equipo español de SBX estará representado, como en las grandes citas internacionales de la última década, por el rider de Sierra Nevada, Regino Hernández, y el vasco Lucas Eguíbar. Los emergentes Bernat Rivera y Marc Roure completan el equipo nacional.

Los participantes en la Copa del Mundo de Sierra Nevada intervendrán este miércoles en la presentación de la prueba en el recinto monumental de la Alhambra, donde se harán --en el Palacio de Carlos V de la Alhambra-- la foto de familia previa al gran evento del fin de semana.

El jueves se desarrollarán los entrenamientos oficiales en la pista de SBX construida en la Loma de Dílar, un recorrido de 879 metros con 145 de desnivel, seis peraltes (tres a cada lado) y 12 puntos "aéreos" entre saltos y 'dubbies'.

La competición arranca el viernes con la clasificación de hombres (11,00 horas) y damas (14,00 horas) que definirán las rondas finales del sábado que, si la meteorología no lo impide, se disputarán entre las 12,00 y las 13,20 horas.

En Sierra Nevada competirán viejos conocidos de la estación granadina como el austriaco Alexandro Haemmerle, segundo en la Copa del Mundo actual, que fue campeón mundial junior Sierra Nevada 2012, que tratará de arrebatar el liderato a Lorenzo Sommariva, que participó con discretos resultados en el Mundial de Snowboard y Freestyle de SN2017.

El también italiano Omar Visintin, uno de los grandes del SBX de todos los tiempos, llegará cuarto a la Loma de Dílar. Allí fue tercero en los superfinales de snowboard de 2013.

El australiano Alex Pullin, el italiano Emanuel Perathoner, o los estadounidenses Hagen Karney y Nick Baumgartner (oro por equipos en los mundiales de SN2017) son algunas de los veteranos de la Copa del Mundo que ya conocen el circuito de SBX de Sierra Nevada.

En damas, la italiana Micaela Moioli, medalla de bronce en los mundiales junior de 2012 y absolutos de SN2017, llega líder de la Copa del Mundo de Sierra Nevada. Le sigue en la general de la Copa del Mundo la australiana Belle Brockhoff (llega a la estación granadina después de ganar la última prueba de Copa del Mundo en Big White, Canadá) y una de las grandes dominadoras del circuito, la checa Eva Samkova, medalla de oro en los JJOO de Sochi 2014, bronce en los de Pyenonchang 2018 y actual campeona del mundo tras su triunfo en Park City (Estados Unidos) 2019.